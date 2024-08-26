Войти
Известия.ru

Раскаты дрона: какие беспилотники скоро появятся на поле боя

281
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Новые технологии БПЛА-авиации получили развитие в ходе специальной военной операции

Дроны, во многом изменившие ход современных боевых действий, продолжают эволюционировать. Так, в ходе специальной военной операции проходят проверку боем разнообразные новые технологии из области беспилотной авиации. Военный эксперт Дмитрий Корнев разбирается с реальной эффективностью новых подходов и с тем, как эти изменения скажутся на эффективности беспилотников.

Оптоволоконные линии

В последние недели участились сообщения о том, что в зоне СВО Вооруженные силы России начали применять FPV-дроны нового типа — с оптоволоконными линиями связи. Их техническая особенность в том, что обычные управляются по радиосвязи и, соответственно, их система управления подвержена воздействию помех. При использовании для связи оптоволоконной линии постановки помех невозможны: такую линию нельзя заглушить, и прекратить ее работу можно, только уничтожив или беспилотник или линию связи.

Действительно, если мы посмотрим на кадры боевой работы традиционных FPV-дронов, то мы увидим, что на подлете к цели очень часто картинка забивается «снегом» и искажениями — на многих бронеобъектах и в укрытиях используются системы РЭБ, которые ухудшают качество связи операторов с атакующими БПЛА на подлете к объекту. В итоге снижается точность наведения и падает результативность.Точной статистики нет, но то, что количество промахов при применении противником систем радиопомех ощутимо, — неоспоримый факт.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Источник изображения: iz.ru

Конечно, оптоволокно снижает маневренность дрона и ограничивает дальность. Кроме того, его можно повредить механически. Современные технологии производства «оптянки» позволяют в катушку массой в 200–300 г уложить несколько километров волокна, которое разматывается во время полета, и тем самым обеспечивается дальность действия, достаточная для решения тактических задач на поле боя. Защиту от осколков обеспечивает то, что оптический канал практически невидим для противника и в него почти невозможно попасть. Помехозащищенность и повышение точности компенсирует повышение стоимости таких БПЛА. Вопрос сейчас переходит в плоскость обеспечения массового производства для закрытия всех потребностей частей и соединений, занятых в СВО.

Самонаведение

Также на полигонах уже проходят испытания самонаводящиеся FPV-дроны. Оптическое помехозащищенное наведение — это один способ борьбы с радиоэлектронным подавлением. Другим способом борьбы является самонаведение беспилотника на финальном этапе полета. Как это работает?

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Источник изображения: iz.ru

Оператор обычного FPV-дрона обозначает выбранный объект как цель, и дальше беспилотник действует полностью автономно — самостоятельно наводится на мишень. Такое техническое решение возможно, если на его борту будет собственный «мозг» — мини-компьютер, который обеспечит и управление дроном, и контроль положения объекта-цели. В лабораторных и в полигонных условиях такая схема управления уже работает. Вопрос в адаптации систем компьютерного зрения к реальной обстановке, обучение тому, чтобы они устойчиво держали различные объекты в прицеле. Вероятно, такие дроны уже в ближайшее время могут начать пробные шаги на передовой.

Истребители дронов

Новое направление в борьбе с БПЛА — использование против них дронов-истребителей. Они уже проходят апробацию и, вероятно, не только на полигонах, но перехваты дронов пока не носят массового характера.

Потребность в обнаружении и уничтожении дронов противника, конечно,, актуальна. Проблема тут в том, что пока не получается эффективно обнаруживать малогабаритные FPV в воздушном пространстве. Сбить их традиционными системами вооружения также непросто — стрелковое оружие или ракеты становятся тут неэффективными. И большинство решений строятся на выстреливании сеток и других способах механически нарушить работу вражеского дрона.

Дрон «Джокер-10»

Источник изображения: Фото: ЦКБР

Так ранее «Известия» писали, что Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) создал новую модификацию своего FPV-дрона «Джокер-10», который уничтожает БПЛА противника тараном или осколочным боеприпасом.

Дроны-ракеты

Новейшие беспилотники представлены разработчиком авиационной техники компании «Сухой» — дроны, которые могли бы применяться с самолетов пятого поколения. Они совмещают в себе возможности крылатой ракеты и дрона с большой дальностью полета. Фактически, это разведывательно-ударный аппарат, пуск которого осуществляется с самолета и который самостоятельно выполняет разведку цели и, если цель обнаружена, уничтожает ее как обычная крылатая ракета.

Для оснащения истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 «Охотник» предлагается два варианта дрона — С-71К «Ковер» и С-71М «Монохром». Первый аппарат предназначен для внешней подвески и оснащается кассетной боевой частью, а второй адаптирован для подвески во внутренние отсеки вооружений и несет осколочно-фугасный кумулятивный заряд. Аппараты эти дозвуковые, с дальностью действия в 200–350 км. По конструкции имеют такое же, как и у крылатых ракет, раскрываемое крыло и оснащаются турбореактивным двигателем. Система управления такого дрона-ракеты кроме классического автопилота содержит блок спутниковой навигации и систему обзора земной поверхности. С учетом хранения в памяти системы наведения образов возможных целей аппарат самостоятельно может вести поиск и наведение на объекты нужного типа с их последующим гарантированным уничтожением.

Ударный БПЛА С-70 «Охотник»

Источник изображения: Фото: РИА Новости

Судя по всему, дроны этого типа могут проходить сейчас испытания и, конечно, будут востребованы для применения в СВО. Особенно, если будет обеспечен режим поиска и ожидания цели — в таком случае можно будет отлавливать и уничтожать «короткоживущие» цели типа пусковых установок HIMARS и подобных целей. В перспективе такой дрон может получить более широкую номенклатуру боевых частей и увеличенную дальность действия. И, конечно, будет адаптирован для всех типов боевых ударных самолетов ВКС России.



Дмитрий Корнев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
HIMARS
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Сухой ПАО
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.08 10:25
  • 4046
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.08 09:46
  • 27
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 26.08 09:23
  • 1
«Виноват в том, что русский»: Медведев давно предрекал сегодняшние проблемы Павла Дурова на Западе
  • 26.08 09:15
  • 1
Концерн «Калашников» переходит на отечественное ПО
  • 26.08 08:52
  • 2
WP: Вашингтон размышляет над тем, как усилить группировку ВСУ, прорвавшуюся в Курскую область
  • 26.08 08:42
  • 1
США сочли преждевременным вывод Киева, что атака на Курскую область не грозит эскалацией
  • 26.08 08:34
  • 1
Совфед призвал изменить закон для СМИ в части освещения боевых действий
  • 25.08 21:40
  • 580
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.08 20:15
  • 14
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 24.08 18:49
  • 3
COTECMAR и Damen построят новые фрегаты для ВМС Колумбии
  • 23.08 23:19
  • 5
Генпрокурор РФ заявил, что в России нет процесса деприватизации
  • 23.08 21:31
  • 1
Ответ на "Парадигма СВО: перемирие или война"
  • 23.08 15:02
  • 0
Санкции против Беларуси – незаконны, а «столпы западной демократии» – нечистоплотны
  • 23.08 14:04
  • 3
Чемезов заявил, что танки Challenger и Leopard дискредитировали себя в зоне СВО
  • 23.08 13:14
  • 13
МС-21 готовится к первому полету