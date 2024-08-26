Раскаты дрона: какие беспилотники скоро появятся на поле боя

Новые технологии БПЛА-авиации получили развитие в ходе специальной военной операции

Дроны, во многом изменившие ход современных боевых действий, продолжают эволюционировать. Так, в ходе специальной военной операции проходят проверку боем разнообразные новые технологии из области беспилотной авиации. Военный эксперт Дмитрий Корнев разбирается с реальной эффективностью новых подходов и с тем, как эти изменения скажутся на эффективности беспилотников.

Оптоволоконные линии

В последние недели участились сообщения о том, что в зоне СВО Вооруженные силы России начали применять FPV-дроны нового типа — с оптоволоконными линиями связи. Их техническая особенность в том, что обычные управляются по радиосвязи и, соответственно, их система управления подвержена воздействию помех. При использовании для связи оптоволоконной линии постановки помех невозможны: такую линию нельзя заглушить, и прекратить ее работу можно, только уничтожив или беспилотник или линию связи.

Действительно, если мы посмотрим на кадры боевой работы традиционных FPV-дронов, то мы увидим, что на подлете к цели очень часто картинка забивается «снегом» и искажениями — на многих бронеобъектах и в укрытиях используются системы РЭБ, которые ухудшают качество связи операторов с атакующими БПЛА на подлете к объекту. В итоге снижается точность наведения и падает результативность.Точной статистики нет, но то, что количество промахов при применении противником систем радиопомех ощутимо, — неоспоримый факт.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

Конечно, оптоволокно снижает маневренность дрона и ограничивает дальность. Кроме того, его можно повредить механически. Современные технологии производства «оптянки» позволяют в катушку массой в 200–300 г уложить несколько километров волокна, которое разматывается во время полета, и тем самым обеспечивается дальность действия, достаточная для решения тактических задач на поле боя. Защиту от осколков обеспечивает то, что оптический канал практически невидим для противника и в него почти невозможно попасть. Помехозащищенность и повышение точности компенсирует повышение стоимости таких БПЛА. Вопрос сейчас переходит в плоскость обеспечения массового производства для закрытия всех потребностей частей и соединений, занятых в СВО.

Самонаведение

Также на полигонах уже проходят испытания самонаводящиеся FPV-дроны. Оптическое помехозащищенное наведение — это один способ борьбы с радиоэлектронным подавлением. Другим способом борьбы является самонаведение беспилотника на финальном этапе полета. Как это работает?

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов Источник изображения: iz.ru

Оператор обычного FPV-дрона обозначает выбранный объект как цель, и дальше беспилотник действует полностью автономно — самостоятельно наводится на мишень. Такое техническое решение возможно, если на его борту будет собственный «мозг» — мини-компьютер, который обеспечит и управление дроном, и контроль положения объекта-цели. В лабораторных и в полигонных условиях такая схема управления уже работает. Вопрос в адаптации систем компьютерного зрения к реальной обстановке, обучение тому, чтобы они устойчиво держали различные объекты в прицеле. Вероятно, такие дроны уже в ближайшее время могут начать пробные шаги на передовой.

Истребители дронов

Новое направление в борьбе с БПЛА — использование против них дронов-истребителей. Они уже проходят апробацию и, вероятно, не только на полигонах, но перехваты дронов пока не носят массового характера.

Потребность в обнаружении и уничтожении дронов противника, конечно,, актуальна. Проблема тут в том, что пока не получается эффективно обнаруживать малогабаритные FPV в воздушном пространстве. Сбить их традиционными системами вооружения также непросто — стрелковое оружие или ракеты становятся тут неэффективными. И большинство решений строятся на выстреливании сеток и других способах механически нарушить работу вражеского дрона.

Дрон «Джокер-10» Источник изображения: Фото: ЦКБР

Так ранее «Известия» писали, что Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) создал новую модификацию своего FPV-дрона «Джокер-10», который уничтожает БПЛА противника тараном или осколочным боеприпасом.

Дроны-ракеты

Новейшие беспилотники представлены разработчиком авиационной техники компании «Сухой» — дроны, которые могли бы применяться с самолетов пятого поколения. Они совмещают в себе возможности крылатой ракеты и дрона с большой дальностью полета. Фактически, это разведывательно-ударный аппарат, пуск которого осуществляется с самолета и который самостоятельно выполняет разведку цели и, если цель обнаружена, уничтожает ее как обычная крылатая ракета.

Для оснащения истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 «Охотник» предлагается два варианта дрона — С-71К «Ковер» и С-71М «Монохром». Первый аппарат предназначен для внешней подвески и оснащается кассетной боевой частью, а второй адаптирован для подвески во внутренние отсеки вооружений и несет осколочно-фугасный кумулятивный заряд. Аппараты эти дозвуковые, с дальностью действия в 200–350 км. По конструкции имеют такое же, как и у крылатых ракет, раскрываемое крыло и оснащаются турбореактивным двигателем. Система управления такого дрона-ракеты кроме классического автопилота содержит блок спутниковой навигации и систему обзора земной поверхности. С учетом хранения в памяти системы наведения образов возможных целей аппарат самостоятельно может вести поиск и наведение на объекты нужного типа с их последующим гарантированным уничтожением.

Ударный БПЛА С-70 «Охотник» Источник изображения: Фото: РИА Новости

Судя по всему, дроны этого типа могут проходить сейчас испытания и, конечно, будут востребованы для применения в СВО. Особенно, если будет обеспечен режим поиска и ожидания цели — в таком случае можно будет отлавливать и уничтожать «короткоживущие» цели типа пусковых установок HIMARS и подобных целей. В перспективе такой дрон может получить более широкую номенклатуру боевых частей и увеличенную дальность действия. И, конечно, будет адаптирован для всех типов боевых ударных самолетов ВКС России.

Дмитрий Корнев