Дуда признал, что польские танки применяют при атаках на Курскую область

PT-91 Twardy передали ВСУ более года назад

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда признал, что поставляемые республикой Киеву танки PT-91 Twardy участвуют в нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

"Танки PT-91 Twardy, переданные нами из Польши более года назад, сегодня находятся на поле битвы, <...> в Курской области", - заявил Дуда в Киеве на совместной пресс-конференции с его украинским коллегой Владимиром Зеленским и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните. Трансляция выступления польского лидера велась на YouTube канале его канцелярии.

Первым об участии польских танков в нападении на Курскую область написал портал Defence24. По его данным, Twardy состоят на вооружении 22-й механизированной бригады ВСУ. Перед началом нападения на территорию РФ на них была установлена дополнительная реактивная броня и решетчатые экраны. Всего Польша поставила ВСУ 60 танков этой модели.

РТ-91 Twardy является модернизированным в начале 90-х годов ХХ века советским танком Т-72М1. Двигатель W-46 мощностью 780 л. с. был заменен на двигатель S-12U мощностью 850 л. с., установлена система управления огнем Drawa, а также другое оборудование польского производства.