Командующий ВВС Белоруссии оценил итоги учений на российском полигоне

Командующий ВВС Белоруссии: задачи на учениях в Ашулуке успешно отработаны

МИНСК, 24 авг – РИА Новости. Командующий ВВС и войсками ПВО белорусской армии Андрей Лукьянович заявил, что белорусские военные успешно отработали задачи на учениях на российском полигоне Ашулук.

В субботу на аэродром Мачулищи под Минском прибыли участники оперативно-тактического учения, проходившего на полигоне Ашулук. Часть военнослужащих прибыла на борту военно-транспортного самолета Ил-76МД, остальные подразделения покинули Российскую Федерацию железнодорожным составом.

"Венцом учения явились боевые пуски на полигоне Российской Федерации Ашулук. Проделана огромная работа по подготовке данного мероприятия, как в теоретическом плане, так и вооружения и техники... Работали по сложным мишеням. Все мишени были поражены нашими расчетами и экипажами авиации. Работали по воздушным целям. Очень успешно отработали. Работой очень доволен", - сказал он в интервью телеканалу минобороны "ВоенТВ".

Лукьянович выразил уверенность, что весь личный состав на отлично выполнил задачи. "Могу с уверенностью сказать, что граница в воздушном пространстве в надежных руках", - сказал командующий.

Двадцать третьего августа на российском полигоне Ашулук завершился очередной этап оперативно-тактического учения с соединениями и воинскими частями родов войск ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии. Белорусские военные в том числе осуществили пуски из ЗРК С-300 и ЗРК "Тор-М2 К". При этом впервые отработаны пуски ракет с комплексов "Тор-М2К" в движении. Также впервые летчики на самолетах Су-30СМ осуществили пуски ракет малой и средней дальности.