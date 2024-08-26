Войти
Lenta.ru

Аппарат НАСА изменил форму и орбиту астероида

217
0
0
Фото: NASA / Globallookpress.com
Фото: NASA / Globallookpress.com.

Аппарат НАСА DART изменил форму и орбиту спутника астероида Диморфос

Космический аппарат НАСА DART навсегда изменил форму и орбиту спутника астероида Диморфос, при столкновении в 2022 году. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Planetary Science Journal.

Исследователи показали, что астероидная луна была значительно деформирована. На ней образовался большой кратер, и она так сильно изменилась, что луна сошла с рельсов своего первоначального эволюционного пути. Предполагается, что Диморфос может начать хаотично «кувыркаться» в своих попытках вернуться в гравитационное равновесие с родительским астероидом под названием Дидимос.

Изначально астероид был сплющенным, по форме напоминая гамбургер, но стал более вытянутым как мяч для американского футбола. Обломки, разбросанные космическим аппаратом при ударе, также сыграли свою роль в нарушении равновесия между луной и ее астероидом, сократив орбиту Диморфоса вокруг Дидимоса.

Вероятно, Диморфос был обращен к Дидимосу всегда одной стороной, но теперь он колеблется вокруг своей первоначальной ориентации. Теперь исследователи ждут, когда выброшенные обломки покинут систему, и что станет с Диморфосом: продолжит ли он кувыркание или вернет прежнюю стабильность.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.08 10:25
  • 4046
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.08 09:46
  • 27
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 26.08 09:23
  • 1
«Виноват в том, что русский»: Медведев давно предрекал сегодняшние проблемы Павла Дурова на Западе
  • 26.08 09:15
  • 1
Концерн «Калашников» переходит на отечественное ПО
  • 26.08 08:52
  • 2
WP: Вашингтон размышляет над тем, как усилить группировку ВСУ, прорвавшуюся в Курскую область
  • 26.08 08:42
  • 1
США сочли преждевременным вывод Киева, что атака на Курскую область не грозит эскалацией
  • 26.08 08:34
  • 1
Совфед призвал изменить закон для СМИ в части освещения боевых действий
  • 25.08 21:40
  • 580
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.08 20:15
  • 14
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 24.08 18:49
  • 3
COTECMAR и Damen построят новые фрегаты для ВМС Колумбии
  • 23.08 23:19
  • 5
Генпрокурор РФ заявил, что в России нет процесса деприватизации
  • 23.08 21:31
  • 1
Ответ на "Парадигма СВО: перемирие или война"
  • 23.08 15:02
  • 0
Санкции против Беларуси – незаконны, а «столпы западной демократии» – нечистоплотны
  • 23.08 14:04
  • 3
Чемезов заявил, что танки Challenger и Leopard дискредитировали себя в зоне СВО
  • 23.08 13:14
  • 13
МС-21 готовится к первому полету