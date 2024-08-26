«Универсальные солдаты»: робототехника на поле боя

Создать искусственного помощника, который будет выполнять сложные и опасные задачи, – давняя мечта человечества. Она нашла отражение в мифах и легендах многих народов. И, конечно, велись поиски военного применения автоматических механизмов, вылившиеся в идею боевых роботов, воюющих за человека или помогающих ему в этом деле.

Сегодня самые разные роботизированные системы на поле боя стали реальностью. Конечно, наземные роботы пока отстают от захвативших небо беспилотников, но и здесь есть прогресс. В зоне СВО уже применяются робототехнические платформы для медицинской эвакуации, минирования и разминирования территорий. На подходе сразу несколько новых «универсальных солдат».

Разбираемся в истории робототехники и современных образцах роботов «в погонах».

От механических игрушек – к луноходам

Само слово «робот» − чешского происхождения, родственное русскому понятию «работа». Ввел его в обиход писатель Карел Чапек еще в 1920 году, но задолго до чешского фантаста человечество создавало механических помощников и увеселительные устройства, напоминающие живых существ. Подобные механизмы были в Древнем Египте, в Китае и у других цивилизаций древности. Начиная с Леонардо да Винчи изобретатели Западной Европы создавали подвижные устройства, копирующие людей, животных и птиц, в основном для развлечения.

Транспортный робот СТР-1, используемый для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

В конце XIX – начале XX века с широким применением электричества и радиосвязи роботы получают новые возможности. Следующий прорыв был связан с появлением в середине XX века кибернетики и вычислительных машин. В конце 1950-х годов в США создаются первые промышленные роботы-манипуляторы с программным управлением. С 1970-х годов роботы управляются микропроцессорами и мини-компьютерами. 1980-е годы были отмечены крупными космическими программами, в которых были задействованы роботизированные системы, в частности советские луноходы. Кстати, наработки, полученные в «лунной» программе, очень помогли при ликвидации чернобыльской аварии.

Роботы выходят на тропу войны

Интерес к применению максимально автоматизированных устройств в военных целях существовал давно. Тот же Леонардо да Винчи в XV веке придумал механического рыцаря, а Никола Тесла в ходе Первой мировой войны предлагал миниатюрную подводную лодку, которой можно было управлять дистанционно по радио. Впрочем, тогда военные проектом водного дрона не заинтересовались.

В СССР в начале 1930-х годов проводились эксперименты с радиоуправляемыми танками. Такие легкие машины, конечно, не могли конкурировать с полноценными танками и использовались для разведки минных полей, проделывания проходов в колючей проволоке, химических атак и т.д. Легкие телетанки Т-26 воевали в Финской кампании, однако с началом Великой Отечественной эти разработки прекратились. Что до противника, то со стороны фашистской Германии в войне были задействованы гусеничные самоходные мины «Голиаф», которые могли нести до 100 кг взрывчатого вещества.

Танк Т-26 под Севастополем. Фото: «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя»

В послевоенные годы в СССР, США и других странах ведутся успешные разработки по беспилотным летательным средствам, морским дронам и наземной роботизированной технике. Сегодня работа над наземными комплексами проходит сразу в нескольких направлениях. Во-первых, это инженерные машины, обеспечивающие, например, разминирование территорий. Во-вторых, это транспортная техника, осуществляющая доставку грузов, боеприпасов или, например, способная эвакуировать с поля боя раненого бойца. Ну и в-третьих, это собственно сами боевые роботы, задача которых – огневое подавление противника и поддержка войск.

Боевые роботы Ростеха

Роботизация военной техники – тренд последних десятилетий. Ростех, как основной производитель отечественного вооружения, не остался в стороне от этих процессов. В контуре Госкорпорации за направление отвечает ВНИИ «Сигнал» холдинга «Высокоточные комплексы», где уже разработана целая линейка роботизированных устройств.

На «Армии-2022» Ростех показал роботизированную версию БМП-3 с боевым модулем «Синица». В качестве вооружения в нем используются 30-мм автоматическая пушка 2А72, 7,62-мм пулемет ПКТМ и 100-мм орудие 2А70, которое может применяться и для запуска ПТУР. Принципиальное отличие «Синицы» от более ранних модулей − современный панорамный прицел с тепловизионным каналом, обеспечивающий обзор в 360º днем и ночью.

БМП-3 с боевым модулем «Синица

Благодаря автоматизированному механизму заряжания, цифровой системе управления огнем и электроприводу органов управления новой машиной можно руководить дистанционно с помощью пульта. Это дает возможность применять роботизированную БМП-3 в опасных и сложных ситуациях, где риск для личного состава слишком высок.

Новейшая разработка специалистов ВНИИ «Сигнал» − программно-аппаратный комплекс «Прометей» − позволяет роботизировать любую бронетехнику и управлять ею с пульта. Штатные места при этом сохраняются, то есть экипаж при необходимости может перехватить управление.

По словам индустриального директора кластера вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, «Прометей» развивается в сторону повышения автономности. Боевая машина сможет без участия оператора двигаться по заданным координатам с выходом в необходимую точку, научится в автономном режиме определять лучший маршрут, обходить препятствия, оперативно обрабатывать информацию с помощью технического зрения. «Если совместить «Прометей» с перспективными системами управления огнем, получится настоящий «терминатор», − отметил Бекхан Оздоев.

Новинки робототехники

В июне этого года Ростех раскрыл детали сразу нескольких новых роботов, которые смогут применяться в интересах Минобороны РФ. Многофункциональная дистанционно управляемая платформа «Депеша» − управляется одним оператором и способна быстро и незаметно доставлять на передний край провизию, боеприпасы, топливо и эвакуировать раненых солдат. При разной комплектации ее можно использовать для поражения живой силы противника, фортификационных сооружений типа дот, дзот, укрепленных огневых точек и опорных пунктов. Кроме того, «Депеша» может выполнять задачи по минированию и разминированию местности.

«Депеша»

Как считают военные специалисты, одной из важнейших характеристик роботизированных платформ, наряду с компактностью и маневренностью, является их грузоподъемность. При собственном весе в 100 кг «Депеша» может перевозить груз в разы больше. Это говорит о серьезных перспективах применения «Депеши» на поле боя.

«Каракал». Фото: «Высокоточные комплексы»

Заметной премьерой форума «Армия-2024» стал гусеничный робот «Каракал», названный в честь хищного степного кота. Железный «хищник» управляется оператором на расстоянии 2 км, способен нести на себе 500 кг с запасом хода в 150 км. Маневренный и компактный «Каракал» будет оснащаться различным оборудованием и выполнять широкий спектр задач – перевозить грузы, эвакуировать раненых, выполнять огневую поддержку и т.д. Как и «Депеша», робот разработан холдингом «Высокоточные комплексы».

Еще один комплекс на гусеницах, но более грузоподъемный, «Импульс-М» был разработан компанией «Гумич» при участии Ростеха. Он способен транспортировать до тонны груза и может оснащаться ударным модулем с противотанковыми ракетами.

МГР-4 «Шмель». Фото: Игорь Родин

Кроме переоснащения военной техники и создания новых роботов с нуля, Ростех роботизирует и сугубо гражданские модели. Так, Ковровский электромеханический завод при участии все того же ВНИИ «Сигнал» создал на базе популярной линейки мини-погрузчиков робота-сапера МГР-4 «Шмель». Машина уже используется для дистанционного разминирования новых территорий.

Наработки предприятий Госкорпорации позволяют роботизировать и другие уже существующие образцы техники, что значительно сокращает затраты и делает эти проекты перспективными для российской армии. И самое главное, что эта техника будет сохранять жизни бойцов.