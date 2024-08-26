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Техкульт

Archimedes Defense превратила Cybertruck в БТР на реактивном топливе

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Cybertruck Sting

Немало шума в Сети наделало семейство машин Cybertruck Sting, представляющее собой результат партнерства двух компаний — Archimedes Defense и Unplugged Performance. Первая специализируется на силовых и генераторных установках для государственных и оборонных нужд, а вторая модернизирует автомобили Tesla под нужды заказчиков, включая правительство и полицию.

Ключевым компонентом семейства стала установка Drive G125, работающая на нескольких видах топлива, включая реактивное. Она предназначена для подзарядки батареи Cybertruck и увеличивает запас хода электромобиля до 1100 километров. Кроме того, в модели Sting Baja также предлагается новый, более изящный обвес и упрощенный корпус. В модели Overland акцент сделан на улучшении внедорожных качеств машины. Это подразумевает защиту днища, модернизированную подвеску, прочные стальные бамперы и специальные амортизаторы.

Cybertruck Sting

Cybertruck

AMP Drive G125


Модификация Sting Protector превращает базовый Cybertruck в настоящий бронемобиль, надежно укрывающий водителя и пассажиров не только от посторонних глаз, но и от пуль 7,62-мм, выпущенных из штурмовой винтовки. Еще более основательную защиту получил Sting APC. Это настоящий БТР, способный выдерживать прямые попадания из крупнокалиберного пулемета. Первые партии Cybertruck Sting будут поставляться без установки Drive G125, которая станет доступна в 2025 году. Стоимость аппаратов не озвучивается, окончательные цены будут зависеть от потребностей клиента и оговариваться индивидуально.

Cybertruck Sting

Александр Козырев

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Tesla
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