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ВСУ усилили защиту поставленных без брони танков Abrams

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Фото: Inquam Photos / Reuters
Фото: Inquam Photos / Reuters.

Business Insider: Украина самостоятельно усилила защиту западной техники

США перед поставкой танков Abrams сняли с них секретную броню с обедненным ураном, что вынудило ВСУ самостоятельно усиливать защиту техники. Об этом сообщает Business Insider.

Вашингтон начал поставлять танки Abrams Киеву осенью прошлого года, всего Украина получила 31 танк. Вместо обещанной улучшенной версии M1A2 Abrams с заменой обедненного урана на бронированную сталь, Украина получила более старую модель M1A1. При этом представитель Пентагона Чарли Дитц подтвердил, что поставленные танки являются экспортными вариантами, что может свидетельствовать о снятии секретной брони.

Украинская компания разработала новые защитные экраны для танков Abrams и Bradley. Бывший командующий объединенными химическими, биологическими, радиологическими и ядерными силами Великобритании полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон описал эти дополнения как «очень простые, но эффективные», хотя из-за снятия брони танки стали уязвимее для огня прямой наводкой.

При этом экс-офицер британской армии и военный аналитик Николас Драммонд подчеркнул, что состав брони из обедненного урана является совершенно секретным и добавил, что США не хотят, чтобы он попал в руки России.

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Великобритания
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Продукция
Bradley
M1 Abrams
Проекты
Ядерный щит
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