Американская планирующая бомба Quicksink способна переломить вражеский корабль пополам

Корабль-мишень

ВМС США представили видео поражения судна-мишени планирующей противокорабельной бомбой Quicksink. Подрыв произошел под днищем, отчего корабль буквально переломился пополам.

Для современных систем вооружения характерна высокая точность, благодаря чему для поражения объекта достаточно совсем небольшого заряда. Для сравнения, во время Второй мировой войны противник на море уничтожался с помощью массированных обстрелов корабельной артиллерией и ковровыми бомбардировками. Не стало исключением противокорабельное оружие. Долгое время на вооружении ВМС США находились торпеды Type 46 ценой $1,2 млн. с боевой частью фугасного типа весом 44 кг, которая также подрывалась под днищем. Однако сегодня они сильно устарели. Дело в том, что торпеда, выпущенная с подводной лодки, тут же демаскирует ее, делая легкой добычей противолодочных кораблей и авиации.

Корабль-мишень

Инженеры ВВС США пошли по пути своих российских визави, оснастив бомбу типа JDAM планирующим модулем, в результате чего на свет появилась высокоточная противокорабельная бомба Quicksink ценой всего $300 000. При всех достоинствах у нее, однако, есть существенный недостаток: небольшой радиус действия — всего 75 км, что делает ее носитель уязвимым для корабельных средств ПВО. В свое оправдание разработчики уверяют — доставляться Quicksink будут исключительно самолетами-невидимками.

Александр Агеев