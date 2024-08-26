Войти
Техкульт

Американская планирующая бомба Quicksink способна переломить вражеский корабль пополам

211
0
0

Корабль-мишень

ВМС США представили видео поражения судна-мишени планирующей противокорабельной бомбой Quicksink. Подрыв произошел под днищем, отчего корабль буквально переломился пополам.

Для современных систем вооружения характерна высокая точность, благодаря чему для поражения объекта достаточно совсем небольшого заряда. Для сравнения, во время Второй мировой войны противник на море уничтожался с помощью массированных обстрелов корабельной артиллерией и ковровыми бомбардировками. Не стало исключением противокорабельное оружие. Долгое время на вооружении ВМС США находились торпеды Type 46 ценой $1,2 млн. с боевой частью фугасного типа весом 44 кг, которая также подрывалась под днищем. Однако сегодня они сильно устарели. Дело в том, что торпеда, выпущенная с подводной лодки, тут же демаскирует ее, делая легкой добычей противолодочных кораблей и авиации.

Корабль-мишень

Инженеры ВВС США пошли по пути своих российских визави, оснастив бомбу типа JDAM планирующим модулем, в результате чего на свет появилась высокоточная противокорабельная бомба Quicksink ценой всего $300 000. При всех достоинствах у нее, однако, есть существенный недостаток: небольшой радиус действия — всего 75 км, что делает ее носитель уязвимым для корабельных средств ПВО. В свое оправдание разработчики уверяют — доставляться Quicksink будут исключительно самолетами-невидимками.

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
JDAM
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.08 10:24
  • 4045
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.08 09:46
  • 27
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 26.08 09:23
  • 1
«Виноват в том, что русский»: Медведев давно предрекал сегодняшние проблемы Павла Дурова на Западе
  • 26.08 09:15
  • 1
Концерн «Калашников» переходит на отечественное ПО
  • 26.08 08:52
  • 2
WP: Вашингтон размышляет над тем, как усилить группировку ВСУ, прорвавшуюся в Курскую область
  • 26.08 08:42
  • 1
США сочли преждевременным вывод Киева, что атака на Курскую область не грозит эскалацией
  • 26.08 08:34
  • 1
Совфед призвал изменить закон для СМИ в части освещения боевых действий
  • 25.08 21:40
  • 580
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.08 20:15
  • 14
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 24.08 18:49
  • 3
COTECMAR и Damen построят новые фрегаты для ВМС Колумбии
  • 23.08 23:19
  • 5
Генпрокурор РФ заявил, что в России нет процесса деприватизации
  • 23.08 21:31
  • 1
Ответ на "Парадигма СВО: перемирие или война"
  • 23.08 15:02
  • 0
Санкции против Беларуси – незаконны, а «столпы западной демократии» – нечистоплотны
  • 23.08 14:04
  • 3
Чемезов заявил, что танки Challenger и Leopard дискредитировали себя в зоне СВО
  • 23.08 13:14
  • 13
МС-21 готовится к первому полету