Дирижабли Sceye HAPS обеспечат доступ в Интернет в самых отдаленных местах

Дирижабль Sceye HAPS

Дирижабль Sceye HAPS установил новое достижение, которое подтверждает перспективы его концепции. Летательный аппарат стартовал в 7:36 15 августа с аэродрома в Нью-Мексико, поднялся на высоту 18 593 м и приземлился на следующий день в 12:21. Все маневры в течение суток осуществлялись за счет энергии, накопленной солнечными панелями дирижабля, что доказывает возможность его автономной работы.

Аэрокосмическая компания Sceye основана в 2014 году, первый вариант дирижабля HAPS взлетел в 2021 году. Это аппарат длиной 65 м, внешняя оболочка которого по большей части состоит из солнечных батарей на основе селенида и арсенида галлия. Купол дирижабля наполнен гелием, он предназначен для работ на высотах 18-19 км, где влияние ветра минимально. По замыслу создателей Sceye HAPS это будет мобильная платформа, способная зависать в нужной точке и работать там автономно месяцами напролет.

Дирижабль Sceye HAPS

Дирижабль Sceye HAPS

Дирижабль Sceye HAPS

На HAPS можно установить любое оборудование, для которого требуется охват пространства с высоты. Например, в одном из экспериментов при помощи активной антенной решетки удалось направленным лучом установить соединение LTE OpenRAN со смартфоном на земле с расстояния в 140 км, при норме для этой технологии до 100 км. Консорциум телекоммуникационных компаний штата Нью-Мексико планирует использовать такие дирижабли для обеспечения доступа в Интернет на обширной территории проживания племен навахо. Проект заинтересовал Агентство по охране окружающей среды США, он будет использоваться в пятилетнем плане по контролю за выбросами метана в регионе. Планируется использовать такие аппараты для мониторинга состояния окружающей среды, отслеживания пожаров и прочих стихийных бедствий. Дирижабль уже осуществил более двух десятков испытательных полетов, его коммерческая эксплуатация начнется в 2025 году.

Александр Мартыненко