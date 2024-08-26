"Взятие Покровска не приведет к капитуляции Киева": когда возможен перелом на фронтах СВО

Полковник Ходаренок: до выборов в США не стоит ждать перелома на фронтах СВО

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах постарается прекратить конфликт на Украине. Такое мнение в середине этой недели выразил сопредседатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джейми Раскин. Как будет складываться обстановка на линии боевого соприкосновения до 5 ноября, возможен ли перелом на фронтах СВО и что для этого может быть нужно, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Внимание на Вашингтон

До выборов президента США осталось два с половиной месяца. Когда определится победитель в этой гонке, тогда в Белом доме и будет сформулировано окончательное и долговременное отношение к конфликту на Украине. Каким бы образом ни выглядело отношение к происходящим процессам в Вашингтоне, но именно США являются на сегодня единственной сверхдержавой в мире, и в Белом доме по-прежнему достаточно действенных рычагов воздействия как на Киев, так и на Москву.

Поскольку позиции противоборствующих сторон (Украины и России) по возможному выходу из кризиса в настоящий момент времени откровенно непримиримы, какого-либо компромисса и взаимных уступок можно достичь только при посредничестве Соединенных Штатов, а не Турции, Индии и даже Китая.

Участие этих государств в той или иной степени в достижении мирных договоренностей вполне возможно, но подлинным посредником в этом процессе может быть только Вашингтон. Но для начала Белому дому надо определиться с победителем в президентской гонке.

Что нужно для перелома?

Поэтому представляется целесообразным проанализировать, каким образом будет складываться в эти два с половиной месяца обстановка на линии боевого соприкосновения и возможны ли военные успехи противоборствующих сторон оперативного масштаба. И предположить хотя бы в самых общих чертах, как эти победы в принципе могут выглядеть.

В общем, прикинуть, с какими результатами ВС РФ и ВСУ подойдут к 5 ноября. Поскольку именно обстановка на переднем крае во многом и будет влиять на ход возможных мирных переговоров.

Теперь попробуем в самом общем виде рассчитать, что необходимо для того, чтобы добиться перелома в ходе вооруженной борьбы (отнюдь не тактических успехов типа взятия населенного пункта с численностью довоенного населения в тысячу человек), причем в равной степени это касается обеих противоборствующих сторон.

Во-первых, надо иметь численное превосходство над противником (как значительное общее, так и превосходство в силах и средствах на наиболее важных участках линии фронта, причем в несколько раз). Для решения этой задачи численность вооруженных сил обеих сторон надо увеличить как минимум на 500-700 тыс. человек.

Но призыв (мобилизация, комплектование по контракту) еще не является достаточным условием для успеха в предстоящих боевых действиях.

Напомним всем известные истины. На такое число бойцов необходимы соответствующие объемы вооружения (первоклассного, с конвейера предприятий ОПК), военной техники, запасов материальных средств (в первую очередь боеприпасов), обмундирования, снаряжения, медицинского имущества. Наконец, необходимы командные и штабные кадры соответствующей выучки. Готовы ли стороны конфликта к решению подобных задач в полном объеме? Вопрос, что называется, открытый.

Во-вторых, ни одной из сторон в ходе этого вооруженного конфликта не удалось добиться превосходства в воздухе и безусловного господства в эфире (последнее относится к вопросам радиоэлектронной борьбы, радио- и радиотехнической разведки).

А без этого проведение успешных общевойсковых операций корпусного и армейского уровня не представляется возможным. Взятие штурмом отдельных населенных пунктов - да, продвижение на несколько километров - да, но решение боевых и оперативных задач на глубину 150-200 км с темпом ежесуточного продвижения в 15-20 км - нет.

В общем, для кардинального перелома в ходе вооруженной борьбы одна из сторон должна ввести в сражение как минимум несколько общевойсковых армий, укомплектованных по штатам военного времени и хотя бы одну воздушную армию, а также средства усиления и все необходимые части и соединения родов войск и специальных войск.

В целом речь может идти о включении в состав действующей армии дополнительных 15-20 общевойсковых дивизий, 2-3 артиллерийских дивизий, 5-6 зенитных ракетных бригад, 10-12 полков оперативно-тактической авиации, 6-7 полков армейской авиации, нескольких инженерно-саперных бригад и бригад штурма и разграждения. И это, заметим, далеко не полный перечень. Сюда надо еще приплюсовать разведку, связь, РХБЗ, техническое обеспечение и тыл.

Линия фронта будет «дышать»

Эти цифры кажутся достаточно неподъемными и для ВС РФ, а уж о украинской армии и говорить не приходится. К примеру, к концу года у ВСУ на новой авиатехнике (F-16) в лучшем случае появится только один авиаполк (по украинским штатам - эскадрилья). О воздушной армии в ВСУ могут мечтать разве что через 7-10 лет.

Возможно ли решить подобный объем задач в оставшиеся два с половиной месяца? Даже если представить, что в следующий понедельник будет объявлена мобилизация (на Украине еще одна волна) и 26 августа будет считаться ее первым днем - М1, то даже при наличии всех необходимых сил и средств за два оставшихся месяца довести новые формирования до необходимого уровня боеспособности не удастся.

К тому же по любой из разновидностей мобилизации в рядах армии не появятся пилоты, штурманы, специалисты инженерно-авиационной службы. Тем более не возникнут по мановению волшебной палочки десятки и сотни самолетов, вертолетов, танков, орудий самоходной артиллерии, ЗРК/ЗРС и комплексов РЭБ.

Перелом в ходе боев и сражений могут привнести только резервы оперативно-стратегического уровня, укомплектованные бойцами и командирами, имеющими боевой опыт. Где набрать такое количество солдат, сержантов и офицеров - большой вопрос.

К тому же все перечисленные выше части и соединения должны попасть в руки полководца. А если к уровню вождения войск у этого военачальника есть вопросы, то превосходство в силах и средствах в три, четыре, пять раз может и не помочь.

Поэтому в ближайшие два месяца каких-либо событий, полностью меняющих обстановку на фронтах, скорее всего, не произойдет. Вместе с тем в ходе боевых действий вполне возможны и успехи локального характера.

Скорее всего, в ближайшее время российские войска выбьют части и соединения ВСУ из Курской области.

Но даже давно ожидаемое взятие Покровска (или Часова Яра) к капитуляции и выходу из войны Украины, безусловно, не приведет. Линия фронта будет «дышать», но, скорее всего, противоборствующие стороны вряд ли к 5 ноября выйдут либо на правый берег Днепра, либо на границы 1991 года.

Нельзя исключать, что в Киеве присутствует определенная усталость от войны, и в настоящее время там думают уже не столько об оборонительных или наступательных действиях, сколько о том, как населению Украины пережить предстоящую зиму. Потому как четвертый холодный период года (и наряду с этим отсутствие электричества, водоснабжения, канализации во многих крупных городах) за время проведения СВО может привести Украину к последствиям катастрофического характера.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок