Войти
Военное обозрение

Адмирал США в отставке: американские военные рискуют проиграть Китаю гонку искусственных интеллектов

167
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Пекин вкладывает серьезные средства в корабли, самолеты и технологии, и они быстро становятся лучше. Таким способом Китай быстро догоняет американцев по своим военным возможностям и даже может их обогнать.

Так рассуждает отставной адмирал ВМС США Гэри Раухед, ранее занимавший должность начальника военно-морских операций, в своей статье, опубликованной американским журналом Defense News.

Он отмечает, что пока в Соединенных Штатах идет борьба за средства на модернизацию военного искусственного интеллекта, Пекин активно покупает технологические решения и удваивает инвестиции в эту отрасль.

Несколько лет назад ВМС и ВВС США приступили к созданию нового истребителя шестого поколения с искусственным интеллектом, стараясь опередить китайские разработки. Впоследствии этот проект разделился на два отдельных: F/A-XX для американских Военно-морских сил и Систему господства в воздухе следующего поколения (NGAD) для Военно-воздушных сил.

И вот в марте ВМС США отложили выделение одного миллиарда долларов на свою систему. Командование ВВС предупредило, что ему тоже, возможно, придется принимать «жесткие решения» по NGAD, не исключая и вероятность полного прекращения программы.

Пекин и его союзники, отмечает адмирал, стремятся, чтобы вооруженные силы КНР заняли доминирующее положение в сфере ИИ. По мнению Раухеда, из-за отсрочки или приостановки программ ВМС и ВВС США американские военные рискуют проиграть Китаю гонку искусственных интеллектов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Проекты
AI
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.08 10:24
  • 4045
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.08 09:46
  • 27
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 26.08 09:23
  • 1
«Виноват в том, что русский»: Медведев давно предрекал сегодняшние проблемы Павла Дурова на Западе
  • 26.08 09:15
  • 1
Концерн «Калашников» переходит на отечественное ПО
  • 26.08 08:52
  • 2
WP: Вашингтон размышляет над тем, как усилить группировку ВСУ, прорвавшуюся в Курскую область
  • 26.08 08:42
  • 1
США сочли преждевременным вывод Киева, что атака на Курскую область не грозит эскалацией
  • 26.08 08:34
  • 1
Совфед призвал изменить закон для СМИ в части освещения боевых действий
  • 25.08 21:40
  • 580
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.08 20:15
  • 14
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 24.08 18:49
  • 3
COTECMAR и Damen построят новые фрегаты для ВМС Колумбии
  • 23.08 23:19
  • 5
Генпрокурор РФ заявил, что в России нет процесса деприватизации
  • 23.08 21:31
  • 1
Ответ на "Парадигма СВО: перемирие или война"
  • 23.08 15:02
  • 0
Санкции против Беларуси – незаконны, а «столпы западной демократии» – нечистоплотны
  • 23.08 14:04
  • 3
Чемезов заявил, что танки Challenger и Leopard дискредитировали себя в зоне СВО
  • 23.08 13:14
  • 13
МС-21 готовится к первому полету