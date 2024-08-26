Адмирал США в отставке: американские военные рискуют проиграть Китаю гонку искусственных интеллектов

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Пекин вкладывает серьезные средства в корабли, самолеты и технологии, и они быстро становятся лучше. Таким способом Китай быстро догоняет американцев по своим военным возможностям и даже может их обогнать.

Так рассуждает отставной адмирал ВМС США Гэри Раухед, ранее занимавший должность начальника военно-морских операций, в своей статье, опубликованной американским журналом Defense News.

Он отмечает, что пока в Соединенных Штатах идет борьба за средства на модернизацию военного искусственного интеллекта, Пекин активно покупает технологические решения и удваивает инвестиции в эту отрасль.

Несколько лет назад ВМС и ВВС США приступили к созданию нового истребителя шестого поколения с искусственным интеллектом, стараясь опередить китайские разработки. Впоследствии этот проект разделился на два отдельных: F/A-XX для американских Военно-морских сил и Систему господства в воздухе следующего поколения (NGAD) для Военно-воздушных сил.

И вот в марте ВМС США отложили выделение одного миллиарда долларов на свою систему. Командование ВВС предупредило, что ему тоже, возможно, придется принимать «жесткие решения» по NGAD, не исключая и вероятность полного прекращения программы.

Пекин и его союзники, отмечает адмирал, стремятся, чтобы вооруженные силы КНР заняли доминирующее положение в сфере ИИ. По мнению Раухеда, из-за отсрочки или приостановки программ ВМС и ВВС США американские военные рискуют проиграть Китаю гонку искусственных интеллектов.