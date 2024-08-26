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ТАСС

Польша предложила союзникам по НАТО сбивать ракеты над Украиной еще в феврале

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© Sebastian Apel/ U.S. Department of Defense, via AP
© Sebastian Apel/ U.S. Department of Defense, via AP.
Источник изображения: © Sebastian Apel/ U.S. Department of Defense, via AP

Президент республики Анджей Дуда отметил, что батареи противовоздушной обороны и авиация, при помощи которых предполагалось сбивать такие ракеты, должны находиться на территории стран альянса

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Польша предложила лидерам стран НАТО сбивать ракеты над Украиной еще в феврале на парижской конференции. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда в Киеве на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским и литовским премьером Ингридой Шимоните, которая транслировалась на YouTube-канале офиса украинского президента.

"Польша на встрече в Париже поставила вопрос о том, чтобы НАТО защищала каким-то образом территории своих стран, сбивая ракеты, которые летят в сторону НАТО над территорией Украины", - сказал Дуда. При этом, по его словам, батареи противовоздушной обороны и авиация, при помощи которых предполагалось сбивать такие ракеты, должны находиться на территории стран НАТО. Польский лидер утверждает, что такие действия со стороны альянса были бы правомочными.

8 июля после переговоров с Зеленским польский премьер Дональд Туск заявил, что Варшава обсудит с союзниками по НАТО возможность сбивать ракеты, пролетающие над западной частью Украины рядом с польской границей. Пункт о необходимости начать эту дискуссию внесен в двустороннее соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, которое было подписано Туском и Зеленским в Варшаве в тот же день. В Вашингтоне со скептицизмом отреагировали на идею польской стороны. В частности, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что это может привести к эскалации конфликта. 

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