Шольц и Зеленский обсудили продолжение переговоров на основе саммита в Швейцарии

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в канцелярии канцлера в Берлине.

Канцлер Германии подтвердил устойчивую и незыблемую солидарность с Украиной, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт

БЕРЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц провел в субботу телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого обсуждалась "военная и гуманитарная ситуация" в бывшей советской республике. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

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"Канцлер подтвердил устойчивую и незыблемую солидарность с Украиной <...>", - отметил Хебештрайт. По его словам, Зеленский "поблагодарил правительство ФРГ за постоянную военную поддержку, в особенности в части воздушной обороны".

"Оба были едины во мнении относительно важности процесса на основе швейцарского саммита и обсудили его продолжение. При этом, по их мнению, особое значение имеет привлечение [стран] глобального Юга", - заявил Хебештрайт.

"Канцлер и украинский президент договорились и впредь поддерживать тесный контакт", - сообщил он.

Конференция по Украине проводилась 15-16 июня в Бюргенштоке по инициативе украинской стороны. Итоговое коммюнике форума не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Колумбия, Ливия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Руанда, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР. Россия не была приглашена в Бюргеншток. Отсутствовали делегации большинства членов ООН.