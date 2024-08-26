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ТАСС

Дуда заявил, что в Польше прошли обучение 23 тыс. военнослужащих ВСУ

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Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Президент республики отметил, что Варшава продолжит военную поддержку Киева, а также содействовать вступлению страны в ЕС и НАТО

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Польша подготовила 23 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил журналистам президент республики Анджей Дуда в Киеве.

"Мы обучили уже 23 тыс. [украинских] военных и силовиков", - отметил польский лидер на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните. Дуда добавил, что Варшава продолжит военную поддержку Киева, а также содействовать вступлению Украины в ЕС и НАТО.

В конце мая глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в стране прошли обучение треть из всех украинских военных, которых обязались переподготовить страны Евросоюза в рамках соответствующей миссии. К концу лета 2024 года ЕС намерен обучить 60 тыс. солдат ВСУ. 

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