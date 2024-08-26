Планы цветных революций в Африке больше не сработают (Aydinlik Gazetesi, Турция)

Aydınlık: в Африке научились противостоять западному неоколониализму

Президент Байден с приходом к власти попытался отдалить Африку от России и Китая, пишет Aydınlık. Для этого использовались цветные революции и государственные перевороты, подключались террористические организации. Однако после 2020 года Африка начала пробуждаться.

Колумнист Aydınlık Али Рыза Ташделен (Ali Rıza Taşdelen) заявил, что попытки американского империализма при поддержке Запада совершать "цветные перевороты" в африканских странах, развивающих благоприятные отношения с Россией и Китаем, больше не смогут увенчаться успехом.

Комментируя "цветные революции" в Африке в эфире Ulusal Kanal, Ташделен отметил, что на африканском континенте наступила новая эра: африканские страны с помощью армии и народа начали антиимпериалистическую войну за независимость.

При Байдене вновь состоялся саммит США – Африка, который ранее был снят с повестки дня во время президентства Трампа. "После 2020 года атмосфера в Африке изменилась, — продолжил Ташделен. — Отныне неоколониализму на континенте пришел конец. Ни США, ни Франция теперь не смогут легко вторгаться в Африку и совершать перевороты".

Накануне вечером в эфире Ulusal Kanal обсуждалась тема "цветных революций". Гостями передачи стали преподаватель Университета Эрзинджан Бинали Йылдырым (Binali Yıldırım), профессор, доктор Айнур Ногаева (Ainur Nogayeva), преподаватель Университета Башкент, профессор, доктор Хасан Унал (Hasan Ünal), преподаватель Университета изящных искусств имени Мимара Синана, профессор Джанер Каравит (Caner Karavit), заместитель председателя партии "Родина" Турции Сердар Ускюплю (Serdar Üsküplü) и колумнист Aydınlık Али Рыза Ташделен. Обсуждались цветные революции в мире и американское влияние на них, последствия этих событий, а также угроза цветной революции в Турции.

Ташделен рассказал о вооруженных интервенциях и восстаниях, которые США запланировали осуществить в Африке с помощью государственных инструментов.

В выступлении журналиста выделяются следующие тезисы.

Новая эра в Африке

2000-е годы — это время подъема Китая и России в Африке. Другими словами, это годы, когда Франция утрачивала влияние, а Америка пыталась перехватить инициативу.

В определенные периоды Америка и Франция в попытке сменить правительства в странах, ориентированных на Азию, использовали такие методы, как разжигание внутренних беспорядков и хаоса или, если это не работало, убийство глав правительств, вторжение.

Возвращение Франции в НАТО при Саркози в 2007 году и создание Бушем Африканского командования вооруженных сил США в Африке (AFRICOM) в 2008 году можно рассматривать как рождение нового геополитического порядка в Африке. До 2010 года США конкурировали с Францией на континенте.

Когда же Китай начал расти, оставив Францию и США позади, Париж и Вашингтон стали действовать сообща. Точнее говоря, Саркози пошел по стопам США.

Запад мобилизует террористические организации

США и Франция свергают ориентированные на Китай африканские режимы, создавая хаос методом так называемых "цветных революций", а также мобилизуют поддерживаемые Западом террористические организации. Это очень важно, потому что Африка действительно сильно страдает от терроризма даже сегодня.

Если это не срабатывает, дело доходит до военных интервенций, государственных переворотов или даже попыток убийства лидеров тех или иных стран. А повод для цветных революций в Африке, как и в других регионах, как правило, находится в период парламентских или президентских выборов.

Перевороты в Кот-д'Ивуаре, Ливии, Мали, Зимбабве

Например, на президентских выборах в Кот-д'Ивуаре в 2010 году победил Лоран Гбагбо, который сотрудничал с Китаем и БРИКС. Однако США и Франция присудили победу его оппоненту Алассану Уаттаре, развязав беспорядки в стране и вмешавшись военным путем, в результате чего Гбагбо задержали и отправили в Международный уголовный суд. Уаттара получил экономическое образование в США и занимал различные должности в МВФ. Сегодня он по-прежнему является президентом Кот-д'Ивуара.

Затем, в 2011 году, Николя Саркози, сыгравший роль ударной силы американского империализма, вооружил террористов-джихадистов в Ливии, которые в конечном итоге вместе с французским спецназом убили президента Ливии Муаммара Каддафи.

Аналогичными методами Запад спровоцировал сепаратистские террористические организации в Мали в 2013 году и осуществил военную интервенцию. Сначала разжег пламя, а затем, взяв на себя роль пожарного, вмешался военным путем.

В том же году в Центральноафриканской Республике для противостояния с президентом Франсуа Бозизе мобилизовали этнорелигиозную террористическую организацию "Селека" и вовлекли страну в гражданскую войну.

В 2013 году в Зимбабве для свержения Роберта Мугабе на пост премьер-министра привели кандидата от оппозиции. При этом люди бунтовали, выходили на улицы, дрались друг с другом. Картина напоминала гражданскую войну.

В Кении, как и в Зимбабве, также были организованы уличные протесты против результатов президентских выборов.

Встреча, проведенная NED

Франция начала терпеть поражение в Африке с того момента, как китайская инициатива "Один пояс, один путь" получила большую поддержку на континенте в 2013 году. Это заставило США изменить свою африканскую стратегию. Президент США Барак Обама в августе 2014 года провел первый саммит США – Африка. Целью была смена правящих режимов на континенте.

Обама на саммите объявил о волне смены режимов. В этой связи произошло интересное событие. Сразу после саммита американский Национальный фонд демократии (NED) собрал в Вашингтоне сотни руководителей африканских неправительственных организаций, журналистов, профсоюзных деятелей из Африки и Европы и назвал эту встречу конференцией по гражданскому обществу в Африке.

Была создана инициатива "Молодые африканские лидеры". В качестве целей NED поставил перед этим образованием такие вопросы, как права человека, демократия и выборы, свобода средств массовой информации, проблемы гражданского общества. Всюду один и тот же сценарий. Эта встреча стала предвестником того, что США начнут развязывать цветные революции и хаос в Африке.

Конференция, проведенная NED, была очень важна для организации провокаций в Африке. Фонд объявил о ней следующим образом: "Пользуясь возможностью, предоставленной саммитом африканских лидеров, основные демократические и правозащитные организации США проведут 5–6 августа в Вашингтоне конференцию по гражданскому обществу в Африке на тему “На пути к демократической повестке дня”. Конференция станет важной площадкой, на которой ведущие африканские активисты напомнят своим правительствам и международному сообществу о том, что граждане в Африке ценят свободу и демократию. Станет возможным вновь закрепить демократические реформы и права человека в африканской политике, мобилизовать и распространить повестку дня африканских активистов, отстаивающих демократию, поделиться трудностями и успехами, определить приоритеты и стратегии действий".

Иными словами, план работает в Африке так же, как работал на Украине и в Грузии. "Дом свободы" (Freedom House) предоставил финансовую поддержку от Сороса. Помимо масс-медиа, использовались также социальные сети.

Переворот в Габоне при поддержке Франции

Габон в 2014–2016 годах стал ареной первой цветной революции под названием "африканская весна". Тогда эта попытка провалилась, однако в 2023 году президент Али Бонго Ондимба был свергнут в результате переворота, совершенного французским коллаборационистом генералом Нгемой.

Те же годы отмечены вмешательствами в выборы, провокациями общественности и мобилизацией террористических группировок против Жозефа Кабилы в Демократической Республике Конго и Поля Бийи в Камеруне. Кроме того, в апреле 2021 года был убит президент Чада Идрис Деби, направлявшийся на фронт борьбы с вооруженными повстанцами.

При Байдене Африка вновь на повестке дня

При Дональде Трампе, в период с 2017 по 2021 год, саммит США – Африка не проводился. Это не входило в число приоритетов бывшего президента Соединенных Штатов. Однако с приходом к власти Джо Байдена тема Африки вновь была включена в американскую повестку дня, поскольку значительная часть африканских государств выступила против осуждения России в ООН из-за украинского конфликта.

В декабре 2022 года состоялся саммит США – Африка при участии 49 лидеров. Байден изменил подход, чтобы противостоять растущему влиянию Китая и России. Таким образом он заложил основу для новой стратегии США в отношении Африки к югу от Сахары, предполагающей более прагматичную политику и более активное участие в вопросах безопасности и экономики.

После 2020 года атмосфера в Африке изменилась

Отныне неоколониализму на континенте пришел конец. Ни США, ни Франция теперь не смогут легко вторгаться в Африку и совершать перевороты.

Запад потерял Африку, которую он грабил ради собственного богатства и процветания. Даже если он добьется временного успеха, как в Габоне и Сенегале, цветные революции больше ничего не дадут.

В Африке началась вторая война за независимость против неоколониализма. Атаки глобализма и неолиберализма с целью разделения и разрушения национальных государств натолкнулись на сопротивление армии и граждан, как в Мали, Буркина-Фасо, Нигере.

Отныне на африканском континенте армия стала ключом к защите независимости родины от империализма. Речь идет об армии, которая объединяется со своей нацией.

Еще один пример — Алжир. Восстание против Фронта национального освобождения (ФНО) Алжира, начавшееся в феврале 2019 года, было остановлено опять же армией. ФНО — это и есть армия. Именно армия, создавшая независимый Алжир, сорвала деструктивные операции, которые Запад всё это время предпринимал в стране.

Мы видим, что это движение будет расширяться и дальше. Теперь пусть империалисты сидят и плачут.