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ТАСС

Эксперт считает, что США и Британия идут путем ядерного терроризма

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Курская АЭС
Курская АЭС.
Источник изображения: © Владимир Гердо/ ТАСС

Иранский политолог Рухолла Модаббер отметил, что "атака на Курскую АЭС раскрывает опасный и дерзкий план Вашингтона и Лондона, так как в реальности эту провокацию организовали именно они"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. ВСУ атаковали беспилотником Курскую АЭС по указке из Лондона и Вашингтона, именно эти страны приняли решение устроить масштабную ядерную провокацию. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился иранский политолог и специалист по международной безопасности профессор Рухолла Модаббер.

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"Провокационная атака киевского режима на Курскую АЭС в России и продолжающиеся удары по Запорожской АЭС доказывают, что [украинский президент] Владимир Зеленский официально и при поддержке США и НАТО пытается осуществить акт ядерного терроризма", - считает эксперт.

"Атака на Курскую АЭС раскрывает опасный и дерзкий план Вашингтона и Лондона, так как в реальности эту провокацию организовали именно они. Вместо прямого ядерного удара по территории России они идут по пути ядерного терроризма. Это стало ясно и за целый год атак на ЗАЭС, и после вторжения ВСУ и НАТО в Курскую область", - сказал собеседник агентства. По его словам, "американская и западная пропаганда пытается раздуть медийный эффект от действий ВСУ в Курской области, чтобы отвлечь внимание от провалов украинских войск в Покровске (в Красноармейске ДНР - прим. ТАСС)".

Модаббер отметил, что "в соответствии с военной и ядерной доктринами Россия имеет полное право использовать все средства и прибегать к любым мерам для защиты своей территории от агрессии Украины и НАТО, а также для предотвращения ядерного терроризма со стороны Киева". Так как "Украина продолжает атаковать атомные станции, ставя под угрозу безопасность россиян, Россия имеет полное право сделать все для своей защиты", считает он.

"Надо понимать, что альянс США и НАТО ведет комбинированную войну против России, одно измерение военное, политическое, техническое и разведывательное, а другое касается влияния в социальных сетях, медиа и пропаганды. Надеюсь, что Россия мощно и со всей силой ответит на все угрозы, исходящие от НАТО", - заключил профессор.

В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что ночью 22 августа киевский режим предпринял попытку атаки дроном-камикадзе на атомную электростанцию, расположенную в Курчатове Курской области. Беспилотник был сбит и обнаружен недалеко от хранилища отработавшего ядерного топлива. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это нападение актом ядерного терроризма, который требует незамедлительной реакции МАГАТЭ. 

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