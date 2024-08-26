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ТАСС

Служебные собаки научились обнаруживать БПЛА в воздухе

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Военный кинолог с собакой
Военный кинолог с собакой.
Источник изображения: © РИА Новости

Существует отработанная методика с учетом опыта СВО, отметил заместитель начальника 470-го учебного центра по военно-политической работе майор Сергей Дегтярев

ДМИТРОВ /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Собаки, подготовка которых ведется на базе 470-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ имени генерал-майора Г. П. Медведева, могут обнаруживать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в воздухе. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника учебного центра по военно-политической работе майор Сергей Дегтярев.

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"[Существует] отработанная методика с учетом опыта СВО, это обозначение [лаем] служебной собакой беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.

Майор добавил, что в среднем на подготовку собаки в таком случае уходит от 3 до 6 месяцев. Среди способных, по его словам, к обнаружению беспилотников не только немецкие, восточноевропейские и бельгийские овчарки, но и некоторые охотничьи породы.

Как отметили в центре подготовки, собаки могут улавливать по звуку беспилотники с расстояния до 700 м.

Дегтярев также рассказал, что с учетом опыта СВО в программу центра включена тактическая ветеринарная подготовка. "Военнослужащий, вожатый должен уметь оказать помощь не только себе на поле боя, но еще и своему четвероногому товарищу", - добавил он. 

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