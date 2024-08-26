Путин заслушал доклады о текущих результатах проведения СВО

Путин заслушал доклады руководства Генштаба о текущих результатах проведения СВО

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с руководством объединенной группировки войск заслушал доклады о текущих результатах проведения специальной военной операции, сообщается в telegram-канале Кремля.

Встреча с руководством Объединённой группировки войск состоялась в одном из командных пунктов Минобороны.

Президент принял доклады начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского "о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению, а также о текущих результатах проведения специальной военной операции", указано в сообщении Кремля.