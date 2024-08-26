Воплощение огневой мощи: пять лучших основных боевых танков на Земле (In The National Interest, США)

Танки Т-90МС Прорыв (справа) и Т-14 Армата во время демонстрации возможностей вооружения и военной техники на полигоне Алабино в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023.

TNI: в пятерку лучших в мире танков вошли российские Т-14 "Армата" и Т-90М

Список лучших основных боевых танков (ОБТ) будет неполным без образцов российской бронетехники, пишет TNI. Не только Т-14 "Армата", но и Т-90М безусловно заслуживает включения в пятерку самых совершенных танков в мире, отмечается в статье.

Питер Сучу (Peter Suciu)

– Выбор "лучшего" танка – дело крайне субъективное, но некоторые модели современной бронетехники все же выделяются благодаря передовым технологиям, обширным возможностям и мощным боевым характеристикам.

– В их число вошли израильский Merkava V, российские T-14 "Армата" и T-90M, американский M1A2 Abrams SEPv3 и южнокорейский K2 Black Panther

– Каждый из этих танков может похвастаться уникальными особенностями – усовершенствованной броней, мощным вооружением и передовыми системами, которые делают их грозными противниками на современном поле боя.

Пять лучших современных танков, господствующих на поле боя

Любой рейтинг "лучшей" военной техники неизбежно вызывает споры, поскольку трудно определить доподлинно, чем та или иная платформа "лучше" аналогов. Это, безусловно, верно и для списка лучших танков: разве справедливо сравнивать британские MkV времен Первой мировой войны с "Пантерами" времен Второй мировой войны или, тем более, M1 Abrams? Даже сравнивать исходный M1A1 с нынешней модификацией M1A2 SEPv3 не совсем честно.

Возможно, многопользовательский онлайн-симулятор World of Tanks от компании Wargaming или бесплатная игра War Thunder от Gaijin Entertainment помогли бы уладить споры о лучшем танке, но следует помнить, что даже геймеры сливают просочившиеся секретные данные о платформах, чтобы доказать свою правоту. А уж это верное доказательство, что прийти к объективной истине нам не удастся в принципе.

Для справки: лично я придерживаюсь мнения, что абсолютно лучший танк за всю историю – это французский Renault FT. Может, ему от роду больше века, но он был донельзя передовым для своей эпохи и во многом предопределил будущее развитие бронетанковых войск. Иными словами, вели бы мы эту дискуссию в принципе, если бы не этот легкий танк?

Тем не менее пять сегодняшних танков все же выделяются на общем фоне.

Merkava V (Израиль)

Серия танков Merkava ("Меркава") находится на вооружении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с конца 1970-х годов и с тех пор постоянно модернизируется и совершенствуется. Последняя версия, поступившая на вооружение в прошлом году, недавно была развернута в Газе.

Танк Merkava (на древнем иврите: "колесница") был разработан генералом Исраэлем Талем после танковых сражений Войны Судного дня и неудачных попыток закупить у Великобритании танки Chieftain ("Вождь"), чтобы излечить ближневосточную страну от зависимости от иностранной бронетехники. Целью отечественной танковой программы была разработка платформы, которая могла бы противостоять советским танкам, на тот момент стоявшим на вооружении ряда арабских противников Израиля.

Платформа постоянно совершенствовалась, и ее новейшей версией стала Mark V. Модель разрабатывалась в течение пяти лет и также носит название Barak, что переводится как "молния". Министерство обороны Израиля называет его "боевым танком пятого поколения" и поставила лишь в 52-й бронетанковый батальон 401-й бригады в прошлом году.

Barak – совместное детище Управления бронетанковой техники Министерства обороны и Сухопутных войск и бронетанкового корпуса ЦАХАЛ. Танк вобрал в себя системы, разработанные ключевыми израильскими военными фирмами, включая Elbit Systems, Rafael и Elta, дочернюю компанию Israel Aerospace Industries.

Mark V оснащен дневными и ночными камерами, обеспечивающими обзор корпуса на 360 градусов, а также системой активной защиты Trophy ("Трофей"), разработанной для противодействия самым современным противотанковым ракетам, реактивным гранатометам (РПГ) и осколочно-фугасным противотанковым снарядам. Trophy как бы создает вокруг машины нейтрализующий "пузырь" безопасности. Она быстро обнаруживает, классифицирует и обезвреживает все известные фугасные угрозы, включая безоткатные орудия, ПТУР, противотанковые ракеты, кумулятивные снаряды и РПГ.

Т-14 "Армата" (Россия)

Любой список лучших современных танков будет неполным без Т-14 "Армата", даже если Кремль, судя по всему, настолько ему не доверяет, что не использует в боевых действиях на Украине.

Танк Т-14, разработка "Уралвагонзавода", впервые был продемонстрирован на параде Победы 9 мая 2015 года в Москве. Среди его нашумевших особенностей – необитаемая башня с дистанционно управляемой 125-мм гладкоствольной пушкой 2А82-1М с полностью автоматизированным заряжанием. Кроме того, механик-водитель, наводчик и командир танка размещаются в специальной бронированной капсуле для экипажа в передней части корпуса, изолированной и от автоматической системы заряжания, и от хранилища боеприпасов в середине корпуса. "Армату" также отличает низкий профиль, который снижает опасность поражения вражеским огнем и повышает безопасность и выживаемость экипажа из трех человек.

Танк считается передовой разработкой, и изначально российская армия планировала приобрести до 2 300 Т-14 в период с 2015 по 2020 год, однако на сегодняшний день произведено лишь менее 50. Главной проблемой остается стоимость, и у России просто нет средств на закупку ОБТ в таких огромных количествах.

Т-90М (Россия)

Также сложно не включить в этот список Т-90М "Прорыв", удостоившийся в феврале 2024 года похвалы президента России Владимира Путина, когда тот посещал Уралвагонзавод.

Т-90 – "лучший танк в мире без всякого преувеличения… И ребята наши говорят, танкисты, да и противник то же самое признает: лучшая машина в мире", – заявил тогда российский лидер.

Т-90М "Прорыв" – это новейшая модернизация российского ОБТ, впервые поступившего на вооружение в 1994 году. Последняя версия Т-90 была значительно улучшена с точки зрения брони, мобильности и огневой мощи. По данным многочисленных источников, танк получил принципиально новую башню, отличную от серийной, и улучшенный двигатель мощностью 1 130 лошадиных сил. Однако конфигурация "Прорыва" аналогична предыдущим моделям Т-90: отделение водителя располагается спереди, башня – по центру корпуса, а силовая установка – сзади. Он приводится в движение 12-цилиндровым двигателем и развивает скорость до 60 километров в час по шоссе и до 50 километров в час по бездорожью.

Вариант "Прорыв" вооружен 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М-4, которая способна стрелять как стандартными боеприпасами, так и противотанковыми управляемыми ракетами "Рефлекс" (по классификации НАТО: AT-11 Sniper-B). Вспомогательное вооружение насчитывает дистанционно управляемый боевой модуль, оснащенный 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом НСВТ и 7,62-мм спаренным пулеметом ПТКМ.

По сообщениям российских СМИ, новый многоканальный прицел позволяет экипажу применять вооружение в любое время суток. Кроме того, одним из главных преимуществ модернизированного танка стала возможность обмена данными с другими машинами в режиме реального времени.

Предполагается, что модернизированный Т-90 оснащен новой динамической защитой "Реликт" спереди и по бокам башни. Впервые Т-90М был испытан на учениях "Запад-2017" в сентябре 2017 года.

M1A2 Abrams SEPv3 (США)

Когда M1 Abrams поступил на вооружение, ни один вечер не обходился без мыльной оперы "Даллас", а Роланд Рейган только баллотировался на пост президента. Иными словами, танк разрабатывался в эпоху диско и клешей – задолго до рождения большинства нынешних танкистов.

На бумаге может показаться, что "Абрамс" уже старичок и скоро начнет получать заслуженную пенсию. Разовьем эту мысль еще дальше: давайте вспомним, что Renault FT разработан всего шестьюдесятью двумя годами ранее и считался безнадежно устаревшим задолго до 1980 года! Как же так вышло, что танк, построенный, когда Уотергейтский скандал еще был на слуху, Советский Союз был все силен, а мы еще даже не выяснили, "кто стрелял в Джей Эр?" (рекламная фраза, запущенная американским телеканалом CBS в 1980 году для продвижения вышеупомянутого телесериала "Даллас" – прим. ИноСМИ), до сих пор на ходу?

Модернизация, модернизация и еще раз модернизация!

Более 2 500 танков Abrams, что сейчас находятся на вооружении армии США, – уже не те машины, что сошли с конвейера почти сорок пять лет назад.

Как отметил Ставрос Атламазоглу на страницах The National Interest, "M1A2 Abrams от компании General Dynamics Land Systems – один из самых передовых основных боевых танков в мире. Это третий серийный вариант после M1 и M1A1".

Нынешняя модификация M1A2 Abrams SEPv3 вооружена 120-мм гладкоствольной пушкой XM256, которая надежно и точно поражает цели на расстоянии более 3 000 метров. В качестве вспомогательного вооружения танк имеет спаренный пулемет M240 калибра 7,62 и крупнокалиберный пулемет M2 Browing калибра 50. Он оснащен газотурбинным двигателем мощностью 1 500 лошадиных сил, который работает практически на всем что горит и развивает скорость до 68 км/ч. Дальность хода составляет порядка 435 километров.

Модернизация SEPv3 также получила усовершенствованную модель распределения электроэнергии, улучшенную связь и возможности сетевого взаимодействия, новую систему управления состоянием (VHMS) и быстросъемные модули LRM для облегчения обслуживания, систему данных ADL для использования подрывных снарядов и улучшенный пакет брони для защиты от СВУ. Он также оснащен пакетом защиты следующего поколения (NGAP) и вспомогательным силовым агрегатом (APU) для обеспечения работы электроники в неподвижном состоянии танка. В результате новая версия зрительно опознается по небольшому выхлопу в левой задней части. На лобовую часть башни добавлена усиленная пассивная баллистическая защита, а также новые крепления для реактивной брони, тогда как боковые поверхности башни получили систему активной защиты Trophy.

Это значительно увеличило вес танка, что, несомненно, проблематично, но при этом повысило и выживаемость экипажа.

С тех пор армия США отменила запланированный пакет SEPv4 и вместо этого бросила все силы на версию M1E3, взяв лучшие характеристики v4 и добавив модульную открытую архитектуру системы, чтобы обеспечить более оперативную и эффективную модернизацию. Однако, пока не появятся новые версии, модели SEPv3 продолжают сходить с конвейера.

K2 Black Panther (Южная Корея)

Да, в наш список не вошли ни немецкий Leopard 2, ни британский Challenger 2, хотя оба – прекрасные танки. Вместо этого последнее свободное место мы отвели южнокорейскому K2 Black Panther ("Черная пантера").

Еще десять лет назад нельзя было и помыслить, что Южная Корея произведет столь мощный танк, однако сегодня ее детище по праву может претендовать на звание лучшего в мире. В годы Корейской войны первыми танками, развернутыми силами ООН, стали американские легкие M24 Chaffee. Неудивительно, что M24 не справились с советскими T-35-85, которые были на вооружении у Северной Кореи. После войны южнокорейские военные усилили свой бронетанковый парк разными машинами американского производства, однако раздобыть M60A1 Patton в 1970-х так и не удалось.

Опасаясь, что северный сосед нападет через демилитаризованную зону, Южная Корея взяла быка за рога и разработала первый отечественный танк – K1. В его основу легли наработки американской программы XM1, впоследствии приведшей к созданию M1 Abrams.

С тех пор Сеул пошел дальше и разработал принципиально новый проект: K2 Black Panther. Этот танк следующего поколения – детище Агентства по оборонным разработкам и компании Hyundai Rotem. При этом K2 дополнит, а не полностью заменит серию K1, которая в настоящее время продолжает нести службу.

K2 вобрал в себя сугубо отечественные технологии. Первый прототип был представлен в 2007 году, а производство первой сотни танков началось в 2014 году. Он считается одним из самых передовых в мире, превосходя бронетехнику Северной Кореи и даже Китая.

Как ранее сообщал Гаррисон Касс на станицах The National Interest: "Таким образом, каждый танк представляет собой значительное вложение в оборонный потенциал Южной Кореи. Производит K2 компания Hyundai, более известная своими автомобилями среднего и низкого ценового диапазона. Но K2 – это вам не Hyundai Santa Fe. Это серьезный и передовой образец технологий – первый и единственный в мире танк четвертого поколения”.

В июне 2023 года Сеул одобрил производство еще одной партии K2 Black Panthers по договору стоимостью порядка 1,46 миллиарда долларов. Это будет уже четвертая партия, сообщает издание The Defense Post.

Экипаж K2 Black Panther состоит из трех человек: командира, наводчика и механика-водителя. Основное вооружение – гладкоствольная пушка Rheinmetall 120 мм L/55, произведенная в Южной Корее по лицензии и оснащенная автоматом заряжания отечественной разработки, который работает на ходу, в том числе по бездорожью. Сообщается, что 120-мм пушка производит около десяти-пятнадцати выстрелов в минуту. Она может использоваться с различными боеприпасами и совместима со всеми стандартными танковыми снарядами НАТО. 120-мм пушка L/55 также способна стрелять новыми "умными" снарядами KSTAM (Korean Smart Top-Attack Munition), которые работают по принципу "выстрелил и забыл".

Дополнительное вооружение Black Panther включает 12,7-мм крупнокалиберный пулемет и 7,62-мм пулемет.

Южнокорейский танк следующего поколения оснащен системой автоматического обнаружения и сопровождения цели отечественной разработки с поисково-ударной функцией. Танк также оснащен электрической системой управления пушкой и башней (28-260В постоянного тока) от компании Doosan Corporation Mottrol. Кроме того, основной прицел наводчика и панорамный прицел командира стабилизированы по двум осям и имеют тепловизор и лазерный дальномер, что позволяет вести наблюдение в любое время суток.

Хотя танк Black Panther не столь быстр, как его тезка из мира животных, он все равно может догонять более медленную "добычу" благодаря дизельному двигателю MTU MB 883 Ka501, который выдает 1 500 лошадиных сил. Он развивает максимальную скорость в 70 километров в час по шоссе и 50 километров в час по пересеченной местности. Также имеется вспомогательная газотурбинная силовая установка мощностью 400 лошадиных сил.

Танк оснащен уникальной подвеской с различными положениями. Для большей проходимости по пересеченной местности подвеска поднимается, обеспечивая K2 больший дорожный просвет, а на шоссе опускается, прижимая танк к земле для лучшей скорости. Кроме того, благодаря адаптивному шасси K2 умеет "нагибаться", "садиться на задние лапы" и "становиться на колени", чтобы обеспечить оптимальную маневренность основного орудия в положениях с опущенным корпусом. При наклоне назад K2 поднимает основное орудие для ударов по низколетящим самолетам или прицельной стрельбы по целям на холмистой местности Корейского полуострова. K2 умеет даже наклоняться влево или вправо, улучшая маневренность при движении по склонам.

Возможности K2 Black Panther не прошли незамеченными в Европе, и первой среди стран НАТО его купила Польша. Судя по всему, она будет не последней.

Питер Сучу — писатель из Мичигана. За двадцатилетнюю карьеру в журналистике опубликовал более 3 200 статей в четырех десятках журналов, газет и сайтов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных отношениях. Также публикуется в Forbes и Clearance Jobs