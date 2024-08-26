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Военное обозрение

В Польше опровергают наличие сложностей с подписанием второго контракта на поставку южнокорейских танков К2

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Источник изображения: topwar.ru

Переговоры между Варшавой и Сеулом о поставке в Польшу танков К2 не привязаны к календарю торговых мероприятий. Так польское Агентство вооружений прокомментировало публикации местных СМИ, в которых говорится, что подписание соответствующего соглашения между Польшей и Южной Кореей находится чуть ли не под угрозой срыва. В ведомстве подчеркивают, что переговоры между сторонами вышли на завершающую стадию.

Мы не привязываем подписание каких-либо соглашений к календарю торговых мероприятий. Мы зависим только от лучших условий покупки. 9 августа мы перешли к окончательным переговорам

– говорится в сообщении Агентства.

Напомним, ранее издание «Речь Посполита» сообщило, что второй контракт на поставку южнокорейских танков К2 Black Panther не будет подписан в начале сентября, как об этом заявлял министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По информации издания, расчет Варшавы на то, что, по крайней мере, часть этих боевых машин будет произведена в Польше, также не оправдался. И кроме того, по сведениям газеты, источник финансирования этого контракта властям страны найти пока не удалось.

Эта публикация наделала много шума в Польше. Агентству по вооружениям пришлось выступить с официальным опровержением.

Заключенный только что второй контракт на закупку еще одной партии танков К2, а также их полонизация и производство в Польше не находится под угрозой

– подчеркивают в ведомстве.

Там добавляют, что новый контракт предусматривает поставку не только 180 танков К2, но и 81 одной машины сопровождения, а также боеприпасов.

Польское Минобороны по-прежнему подтверждает свои планы приобрести 1000 южнокорейских танков К2 и К2ПЛ с полной адаптацией их к национальным требованиям.

Добавим, что в последние годы Польша активно закупает различные вооружения в разных странах мира, рассчитывая сделать свою армию самой боеспособной в Европе. Главными поставщиками военной техники Варшаве являются США и Южная Корея.

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Польша
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Южная Корея
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K2
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