Китайское посольство в США: Вашингтон должен немедленно прекратить все официальные отношения с Тайванем

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Тайваньский вопрос продолжает оставаться главным камнем преткновения в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами. Напомним, что Пекин считает остров Тайвань своей территорией, а Вашингтон, на словах вроде и признавая это, на деле проводит прямо противоположную политику.

По словам пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюя, Вашингтону следует прекратить любые виды официального взаимодействия с островом.

Тайваньский вопрос лежит в основе интересов Китайской Народной Республики и представляет собой первую красную линию в китайско-американских отношениях

- отметил Пэнъюй.

Слова дипломата прозвучали в ответ на недавние заявления из Белого дома о необходимости «значимого диалога» Китая с Тайванем.

В посольстве КНР призвали американские власти соблюдать совместные китайско-американские коммюнике и принцип «одного Китая», отказавшись от поддержки сепаратизма на Тайване.

Американской стороне следует отказаться от идей холодной войны и антагонизма и принять более конкретные меры во имя всеобщего мира и стабильности

- сказал пресс-секретарь китайского посольства.

Напомним, что Тайваньский вопрос возник после гражданской войны в Китае, когда свергнутые власти страны укрылись на острове, а остальной Китай оказался под властью коммунистов.

Долгое время США не признавали новые китайские власти и сохраняли дипломатические отношения с Тайванем, считая, что он представляет законную власть. Так продолжалось до 1979 года, когда, чтобы отдалить Китай от СССР, американцы всё же признали новый Китай, а дипотношения с Тайванем разорвали. Однако это не мешает им всячески поддерживать остров в его стремлении быть независимым.