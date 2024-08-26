Хорватия планирует приобрести у США ракетные системы HIMARS

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Министерство обороны Хорватии объявило о планах приобретения американских высокомобильных ракетных систем HIMARS для вооруженных сил страны, сообщает издание Defense News.

Модернизация, а также введение в эксплуатацию нового оружия и оборудования напрямую усиливают возможности хорватских вооруженных сил

- заявил неназванный представитель Минобороны страны Defense News.

По словам представителя министерства, планируется «оснастить и модернизировать хорватские вооруженные силы системой M142 HIMARS», для чего к концу 2024 года ожидается подписание межправительственного соглашения с властями Соединенных Штатов.

О каком именно количестве артиллерийских систем идёт речь не сообщается.

Если заказ будет реализован, Хорватия присоединится к быстро растущему числу стран Центральной и Восточной Европы, заказавших HIMARS для своих вооруженных сил на фоне событий на Украине, отмечает Defense News.

Помимо Польши, которая уже приобрела 20 пусковых установок HIMARS и планирует закупить ещё больше, американские РСЗО заказали Эстония, Латвия, Литва и Румыния.

Напомним, что эти системы активно поставляются на Украину и используются для атак на российские позиции и объекты.