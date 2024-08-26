Войти
ТАСС

Зеленский предложил провести второй "саммит мира"

230
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Kin Cheung

Он может состояться в Индии, если Нью-Дели согласится подписать коммюнике первого саммита, сообщает газета Hindustan Times

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести следующий "саммит мира" по Украине в Индии, если Нью-Дели согласится подписать коммюнике первого саммита, которое было принято без учета мнения России. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

"Он [Зеленский] даже сказал Моди, что следующий всемирный саммит мира может быть проведен в Индии", - сообщает издание. Однако условием этого должно стать принятие Индией решений первой такой конференции, которая прошла в июне в Швейцарии.

Конференция по Украине проводилась 15-16 июня в Бюргенштоке по инициативе украинской стороны. Итоговое коммюнике форума не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Колумбия, Ливия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Руанда, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР. Россия не была приглашена в Бюргеншток. Отсутствовали также делегации большинства членов ООН. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Бахрейн
Бразилия
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Колумбия
Ливия
Мексика
ОАЭ
Россия
Руанда
Саудовская Аравия
Таиланд
Украина
Швейцария
ЮАР
Компании
ООН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.08 10:21
  • 4044
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.08 09:46
  • 27
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 26.08 09:23
  • 1
«Виноват в том, что русский»: Медведев давно предрекал сегодняшние проблемы Павла Дурова на Западе
  • 26.08 09:15
  • 1
Концерн «Калашников» переходит на отечественное ПО
  • 26.08 08:52
  • 2
WP: Вашингтон размышляет над тем, как усилить группировку ВСУ, прорвавшуюся в Курскую область
  • 26.08 08:42
  • 1
США сочли преждевременным вывод Киева, что атака на Курскую область не грозит эскалацией
  • 26.08 08:34
  • 1
Совфед призвал изменить закон для СМИ в части освещения боевых действий
  • 25.08 21:40
  • 580
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.08 20:15
  • 14
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 24.08 18:49
  • 3
COTECMAR и Damen построят новые фрегаты для ВМС Колумбии
  • 23.08 23:19
  • 5
Генпрокурор РФ заявил, что в России нет процесса деприватизации
  • 23.08 21:31
  • 1
Ответ на "Парадигма СВО: перемирие или война"
  • 23.08 15:02
  • 0
Санкции против Беларуси – незаконны, а «столпы западной демократии» – нечистоплотны
  • 23.08 14:04
  • 3
Чемезов заявил, что танки Challenger и Leopard дискредитировали себя в зоне СВО
  • 23.08 13:14
  • 13
МС-21 готовится к первому полету