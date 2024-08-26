Зеленский предложил провести второй "саммит мира"

Он может состояться в Индии, если Нью-Дели согласится подписать коммюнике первого саммита, сообщает газета Hindustan Times

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести следующий "саммит мира" по Украине в Индии, если Нью-Дели согласится подписать коммюнике первого саммита, которое было принято без учета мнения России. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

"Он [Зеленский] даже сказал Моди, что следующий всемирный саммит мира может быть проведен в Индии", - сообщает издание. Однако условием этого должно стать принятие Индией решений первой такой конференции, которая прошла в июне в Швейцарии.

Конференция по Украине проводилась 15-16 июня в Бюргенштоке по инициативе украинской стороны. Итоговое коммюнике форума не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Колумбия, Ливия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Руанда, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР. Россия не была приглашена в Бюргеншток. Отсутствовали также делегации большинства членов ООН.