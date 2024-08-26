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Военное обозрение

Многофункциональность «мотолыги»: российские военные переделали тягач МТЛБ в установку РСЗО

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Источник изображения: topwar.ru

В Сети опубликованы фотографии гусеничного вездехода МТЛБ с пусковой установкой РСЗО 9К55 «Град-1», которая ведет огонь по позициям боевиков киевского режима в Курской области. В этой ипостаси «мотолыга» также проявила себя блестяще. При этом подчеркивается, что «полевую модернизацию» провели бойцы отдельной разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны» Добровольческого корпуса ВС РФ.

Напомним, изначально МТЛБ разрабатывался в качестве вездехода для транспортировки различных грузов. Однако впоследствии эта машина использовалась для буксировки артиллерийских орудий, вывоза раненых и перевозки личного состава десантных подразделений.

В ходе специальной военной операции РФ на Украине эта боевая машина, по сути, обрела вторую молодость. Высокая проходимость и неприхотливость в обслуживании превратили МТЛБ еще и в наземный беспилотник, с помощью которого российские военные атаковали позиции националистов. Известны как минимум два случая, когда начиненный большим количеством взрывчатки МТЛБ заезжал прямо в украинские траншеи и производил самоподрыв.

Судя по опубликованным в Сети кадрам с установленной на МТЛБ пусковой установкой реактивной системы залпового огня, в этом качестве машина также чувствует себя вполне уверенно. Отметим, что по сравнению с колесной техникой гусеничная РСЗО имеет целый ряд серьезных преимуществ. Она, к примеру, может занимать огневые позиции в той местности, куда «Уралы» и «Зилы» не смогут даже добраться. В Курском приграничье таких мест достаточно.

Добавим, что военнослужащие разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны» уже не в первый раз проявляют чудеса военной смекалки. Ранее именно они смогли взять крупный укрепрайон националистов в Авдеевке, проникнув в тыл боевиков киевского режима через подземную трубу.

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