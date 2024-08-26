В "Эспаньоле" создали OSINT-подразделение

Оно получило название "Мелодия", сообщил командир бригады Станислав Орлов с позывным Испанец

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Подразделение разведки, ведущей исследования по открытым источникам, создано в добровольческой бригаде "Эспаньола", оно получило название "Мелодия". Об этом в интервью ТАСС сообщил командир бригады Станислав Орлов с позывным Испанец.

"Для того, чтобы эффективно выполнять задачи, нужно постоянно владеть информацией о том, что происходит на поле боя, что происходит в тылах у противника. Соответственно, подразделение "Мелодия" было создано из людей, которые, во-первых, с хорошим опытом, а во-вторых, с определенным складом ума - аналитическим, которые подходят по психотипу, которым интересно этим заниматься", - сказал Испанец.

Он отметил, что данное подразделение аккумулирует в себе поступление информации от любых источников: смежников, разведки, контрразведки и других. Дополнительно все это накладывается на изучение и анализ всех остальных видов ведения разведки.

"Например, включает противник РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы - прим. ТАСС). А наши специалисты вычисляют точку, откуда идут помехи. Разными способами, например, триангуляцией. И пытаемся его обойти или взломать, а иногда туда "вылупляет" наша артиллерия. То есть мы проверяем их системы РЭБ максимально заносчиво, потому что они умеют с помощью них защищаться, а мы научились их взламывать, обходить, вычислять. Это вот пример работы нашей "Мелодии", - отметил Орлов.

"Эспаньола" - российское воинское формирование, созданное в 2022 году. Оно состоит из радикальных фанатов футбольных клубов, в числе которых "Зенит", "Спартак", ЦСКА, "Локомотив" и другие.