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Военное обозрение

WP: Вашингтон размышляет над тем, как усилить группировку ВСУ, прорвавшуюся в Курскую область

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Источник изображения: topwar.ru

В США проходят закрытые обсуждения содержания пакетов военной помощи, которые Вашингтон раз в две недели отправляет Киеву. Об этом информирует американская газета The Washington Post. По информации издания, Штаты пытаются понять, что ВСУ сейчас нужнее: бронированная техника или боеприпасы.

Источники газеты утверждают, что в Штатах до сих пор нет четкого понимая целей националистов в Курской области и дальнейшей стратегии ВСУ в российском приграничье. Но, несмотря на это, отказываться от поддержки киевского режима Вашингтон не намерен.

Возможно, у них есть план, но они не делятся им с нами

– приводит WP высказывание своего источника.

Как следует из публикации, Вашингтон сейчас действует по принципу «глаза боятся, руки делают». По информации WP, в Штатах отдают себе отчет в том, что Украина в настоящее время полностью зависит от американской военной помощи. И эта зависимость увеличивает риски прямой военной конфронтации между РФ и Североатлантическим альянсом. Однако бросать Украину в тот момент, когда на кон фактически поставлено дальнейшее существование киевского режима, США, судя по всему, пока не готовы.

Стоит отметить, что группировка ВСУ, прорвавшаяся в Курскую область РФ, в настоящее время несет огромные потери именно в боевой технике. Одна только 47-я бригада ВСУ «Магура», по некоторым оценкам, уже потеряла 20 из 31 переданного ранее американцами танка Abrams. Этот факт, как уверяют эксперты, является мощным сдерживающим фактором для США в дальнейших поставках бронетехники Киеву.

Американский оборонпром и так уже понес серьезные имиджевые потери в ходе российской СВО на Украине. В этой связи помощь снарядами выглядит более логичным, и где-то даже беспроигрышным вариантом.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
2 комментария
№1
26.08.2024 02:16
РЖД может поставить 150 тыс.списанных ж.д. вагонов по ЛБС, ранее ЛНР выставляли 30 тыс. до СВО, означают прикрыть весь фронт из расчета 1км 100 полувагонов и 10 крытых.вагонов
-1
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№2
26.08.2024 08:52
ЭШН - Вы серьезно это сейчас? А можно спросить у Вас
1. к какому году будет принято такое решение, даже если прямо вчера его начали обсуждать?
2. сколько месяцев (в годах) потребуется РЖД, чтобы выполнить это поручение, если оно всё-таки родиться до окончания СВО?
3. насколько остановятся и ещё подорожают ДЖ перевозку, для и в период выполнения этого поручения, да и после - чего уж там? В России цены не снижаются, даже когда причина повышения уже устранена.
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