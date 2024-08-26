В США отвергли планы передавать Украине F-16

Ближайшие потребности ВСУ удовлетворят за счет нынешней помощи от Дании и Нидерландов, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл

ХЕЛЬСИНКИ, 24 августа. /ТАСС/. Соединенные штаты Америки не планируют в ближайшее время передавать Украине собственные истребители F-16. Об этом в интервью газете Helsingin Sanomat заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

"Я не знаю ни о чем подобном. Но идея не исключена", - сказал Кендалл. По его словам, ближайшие потребности Украины будут удовлетворены за счет нынешней помощи от таких стран НАТО, как Дания и Нидерланды.

"США помогают обучать пилотов вместе с нашими партнерами, и в следующем году будет достигнут значительный прогресс в обучении", - заявил Кендалл.

Кендалл и 10 сотрудников его офиса находились с Финляндии с двухдневным визитом, который был частью турне по странам НАТО региона Балтийского моря, сообщает издание.