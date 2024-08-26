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ТАСС

Кеннеди-младший заявил о причастности Байдена к срыву переговоров РФ и Украины

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© AP Photo/ Stefan Jeremiah
© AP Photo/ Stefan Jeremiah.
Источник изображения: © AP Photo/ Stefan Jeremiah

По его словам, в апреле 2022 года американский лидер направил на Украину Бориса Джонсона, который занимал тогда пост премьер-министра Великобритании, чтобы "он заставил президента Владимира Зеленского разорвать мирный договор, который он и Россия уже подписали"

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Борис Джонсон, занимавший в 2022 году пост премьер-министра Великобритании, сорвал по указу президента США Джо Байдена переговоры между Россией и Украиной. Об этом заявил Роберт Кеннеди - младший, участвовавший в предвыборной гонке США в качестве независимого кандидата.

"В апреле 2022 года президент Байден направил Бориса Джонсона на Украину, чтобы он заставил президента [Владимира] Зеленского разорвать мирный договор, который он и Россия уже подписали, - сказал Кеннеди-младший, выступая перед сторонниками в штате Аризона. - Это мирное соглашение принесло бы мир в регион".

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное. Однако переговорный процесс был прерван Украиной в одностороннем порядке.

В ноябре 2023 года руководитель фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия в интервью телеканалу "1+1" в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с Москвой в 2022 году, заявил, что, когда украинская делегация вернулась из Стамбула, в Киев приехал занимавший в то время пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и сказал: "Мы вообще не будем с ними ничего подписывать". Глава британского правительства также предложил "просто воевать".

Президент России Владимир Путин в февральском интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия никогда не отказывалась от диалога по Украине, но после прекращения переговоров в Стамбуле не собирается делать первый шаг. 

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