WP: США могут скорректировать помощь Киеву из-за атаки на Курскую область

Собеседник газеты сообщил, что в Вашингтоне проходят закрытые обсуждения того, стоит ли включить в пакеты помощи, которые отправляются каждые две недели, больше бронетехники или нарастить поставки боеприпасов

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Американская администрация обсуждает корректировку содержания пакетов военной помощи Киеву на фоне атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на американского чиновника.

Собеседник издания сообщил, что власти США проводят закрытые обсуждения того, стоит ли включить в пакеты помощи, которые они отправляют каждые две недели, больше бронетехники или нарастить поставки боеприпасов.

Тем не менее, как утверждал другой источник, Вашингтон пока не имеет полного представления о целях вылазки ВСУ на территорию России, а также не уверен в избранной Киевом стратегии. "Возможно, у них есть план, но они не делятся им с нами", - сказал он на условиях анонимности. WP также утверждает, что зависимость Украины от американской помощи "возродила страхи прямой эскалации в отношениях США и НАТО с Россией".

Ранее в Службе внешней разведки сообщили, что нападение украинских войск на Курскую область готовилось с участием американских, британских и польских спецслужб. Глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил, что киевский режим не решился бы на атаку, если бы ему это не поручили США.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. По данным первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, из опасных приграничных районов отселено 115 тыс. человек. В свою очередь врио губернатора региона Алексей Смирнов уточнил, что из курского приграничья выехали свыше 133 тыс. человек. Пункты временного размещения для жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома, открыты в 29 регионах. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 5 137 военнослужащих, 69 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.