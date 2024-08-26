В ходе уничтожения малых мобильных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» применяют различные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в том числе новейшие беспилотники самолетного типа «Молния-1». Минобороны 24 августа показало фрагмент боевой работы операторов беспилотников.

Одно из подразделений группировки имеет на вооружении целую линейку ударных беспилотников — от обычных FPV-дронов до камикадзе самолетного типа. БПЛА «Молния-1» — ударный беспилотник самолетного типа с улучшенной аккумуляторной батареей, позволяющей наносить удары по противнику на расстоянии до 30 км.

Программное обеспечение высокотехнологичного беспилотника имеет элементы искусственного интеллекта, который помогает успешно преодолевать радиопомехи. Кроме того, эти беспилотники летят значительно дальше обычных FPV-дронов и заряд несут мощнее.

«Молния-1» ближе всего к FPV-дронам, но управление совершенно иное. Всё же это уже БПЛА самолетного типа, тут другие принципы полета, другое управление. Для меня принципиальные цели — это пункты временной дислокации, РЭБ, САУ, танки — то, что стационарно. Но даже если цель будет движущейся, я ее догоню и поражу», — рассказал оператор БПЛА с позывным Оша.

Для управления дроном самолетного типа необходимы навыки в управлении летательными аппаратами и особые знания в аэродинамике. Военнослужащие каждый новый запуск меняют точку базирования, что позволяет оставаться незамеченными для противника.

23 августа в ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» выявили движение танка ВСУ. После анализа полученных разведданных командование ВС РФ приняло решение о поражении танка. После этого «Ланцетом» боевая машина противника была поражена.

Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению ВСУ продолжается.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.