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Интерфакс-АВН

Минобороны США обнародовало детали нового транша военной помощи Киеву

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Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Вашингтон. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Пентагон сообщил о новой партии вооружений и военного оборудования Украине стоимостью $125 млн.

В сообщении отмечается, что она является 64-м с 2021 года траншем "дополнительной помощи в сфере безопасности и обороны для удовлетворения важнейших потребностей Украины".

В эту партию вооружений войдут оборудование и боеприпасы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (c-UAS), боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм, противотанковые ракетные комплексы TOW, Javelin и AT-4. Также - машины скорой помощи на колесных транспортных средствах высокой мобильности (HMMWV), боеприпасы к стрелковому оружию, медицинское оборудование, взрывное оборудование, запасные части, вспомогательное оборудование, средства на обучение украинских военных и транспортировку.

Пентагон отметил, что объявление о помощи сделано "в то время как Украина готовится отмечать свой день независимости 24 августа".

Ранее о предоставлении нового пакета помощи Киеву сообщил президент США Джо Байден.

"Могу сообщить, что сегодня мы объявим о пакете помощи для Украины. В этот пакет войдут ракеты для систем ПВО для защиты жизненно важной украинской инфраструктуры, оборудование для борьбы против дронов, противотанковые ракеты", - говорится в опубликованном Белым домом заявлении Байдена.

Байден провел в пятницу телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским и "выразил непоколебимую поддержу со стороны Америки", говорится в распространенном Белым домом заявлении Байдена.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
HIMARS
HMMWV
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