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Вестник Мордовии

Франкенштейн по-украински: замечен БТР-60, собранный из трех машин

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В последние недели в составе формирований киевского режима все чаще стали замечать старые советские бронетранспортеры БТР-60. Как считается, в основном, это машины, переданные бывшими братушками-болгарами.

Уже несколько таких "шестидесятых" были уничтожены, в том числе в приграничье Курской области. В пятницу в социальных сетях засветился настоящий "франкенштейн", собранный, по крайней мере, из трех машин. Видно, что в борт вварена бронеплита с бронеокошком. Для лучшего обзора в передней части прорезан "треугольник".

На то, что корпус этого БТР состоит из разных частей, обратили внимание на сайте Lostarmour.

Есть мнение, что башенный боевой модуль БМ-7 "Парус", выпускавшийся ранее на харьковском заводе транспортного машиностроения, был демонтирован с подбитого БТР-4. ВСУ потеряли большое количество таких бронемашин, и, возможно, часть из них не выгорела дотла, а какое-то оборудование попытались использовать.

Создание из нескольких поврежденных единиц техники одной - обычное дело у вэсэушников, таким образом они собирали танки, боевые машины пехоты, другую колесную и гусеничную технику. Потери у них сейчас большие, в том числе на Курском направлении, так что таких гибридов будет все больше.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-4
БТР-60
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