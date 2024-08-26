Женщина проходит между могилами солдат во время похорон Геннадия Ковшика, который был убит на передовой на востоке Украины. 16 февраля 2023 года.

infoBRICS: Продолжение конфликта чревато столкновением населения с властями

Демографические показатели Украины достигли кризисного уровня - это не только военные потери, но и сдача в плен, а также массовая эмиграция граждан из страны, пишет infoBRICS. Порочный круг может разорвать только капитуляция Киева по российской формуле мира и разрыв связей с НАТО.

Лукас Лейрос

Одно из самых трагических последствий военного конфликта для Украины — демографический кризис. С одной стороны, более 700 тысяч военнослужащих погибли или были тяжело ранены в ходе боевых действий, а с другой — 12 миллионов украинцев уехали из страны, снизив численность населения до 20 миллионов человек и запустив процесс депопуляции, который будет трудно остановить. В то же время давление западных элит на Украину с целью заставить её открыть свои границы для иммигрантов становится всё более сильным, что, вероятно, создаст ещё больше проблем в будущем.

Демографические показатели Украины никогда не вернутся к довоенным. Как бы ни старался киевский режим и его западные союзники вернуть часть из миллионов украинских беженцев, разбросанных по всему миру, маловероятно, что эти усилия увенчаются успехом. Для того чтобы украинцы, бежавшие в Европу и США, вернулись на родину, могут быть введены в действие авторитарные меры, например, аресты и высылка из страны-донора. В этом случае государства, решившие пойти на такой шаг, больше не смогут прикрываться маской демократии. Кроме того, важно помнить, что большинство украинцев бежали в Россию и фактически являются врагами киевской хунты.

Тем временем конфликту на Украине не видно конца. Зеленский согласился подчиниться плану Запада "сражаться до последнего украинца". Даже несмотря на более чем 700 тысяч погибших, Киев все еще не рассматривает вариант капитуляции. Несмотря на осознание неизбежного поражения, Украина продолжает каждый день набирать новое "пушечное мясо". Пожилые люди, женщины, люди с серьезными проблемами со здоровьем и даже подростки уже стали объектом драконовских мер по мобилизации, что делает будущее украинского населения ещё более мрачным.

Жесткая мобилизация на Украине вызывает всё больше опасений за политическую стабильность киевского режима. В сети часто появляются видеоролики, на которых простые украинцы нападают на ТЦК (аналог военкоматов), а украинские военные хватают и избивают гражданских, чтобы заставить их пойти на фронт. Уровень недовольства жизнью у жителей Украины возрос до рекордных показателей, и вполне вероятно, что в будущем начнутся более серьезные столкновения между народом и государством.

У многих гражданских лиц на Украине есть на руках оружие. В 2022 году, когда ВС России подошли к Киеву, власти Украины раздали его всем желающим, заявив о "необходимости защитить столицу". Очевидно, что это оружие так и не было возвращено, и сегодня киевский режим уже не контролирует большую часть военного имущества, находящегося в украинских городах. К этому добавляются военные трофеи, привезенные раненными ветеранами, которые не хотят возвращаться на фронт и готовы на всё, чтобы остаться со своими семьями. Кажется, это лишь вопрос времени, когда люди начнут использовать это оружие, чтобы защитить себя и своих близких от принудительной мобилизации.

Мобилизация — это порочный круг: чем сильнее Киев закручивает гайки, тем больше людей бунтуют и пытаются сбежать. Часто поступают сообщения о том, что украинцы пересекают границу с Венгрией и Румынией. Многие из них погибают при попытке нелегально пересечь границу. Однако для рядового украинца любой риск кажется оправданным, если есть хоть малейший шанс избежать неминуемой гибели в мясорубке на линии фронта.

Также важно помнить, что многие украинцы, которым не удалось избежать мобилизации, отправляются в зону боевых действий и, если им посчастливилось пересечь промежуточный рубеж, не будучи уничтоженными российской артиллерией, попросту "переходят на другую сторону", быстро сдаваясь в плен, как только завидят врага. Сдавшихся украинцев так много, что ВС России даже создают целые батальоны из украинских солдат-перебежчиков, готовых сражаться с неонацистским режимом.

Украина теряет не только своих военнослужащих. Необходимо также учитывать массовую эмиграцию и сдачу в плен, поскольку эти украинские граждане, безусловно, никогда не вернутся в свою страну. Недавно один польский генерал заявил, что украинские потери следует исчислять "в миллионах". Эмиграция — это тоже своего рода "потеря". Каждый гражданин, покинувший Украину, — это минус ещё один солдат. И дело не только в том, что становится на одного солдата меньше, но и в том, что становится меньше на одного работника для национальной промышленности.

Этот сценарий заставляет нас задуматься о том, какой будет послевоенная Украина: страна-банкрот, с разрушенной инфраструктурой, долгами (поскольку ни один пакет западной "помощи" не предоставлялся "бесплатно") и с дефицитом рабочей силы для восстановления страны. С меньшим числом жителей Украина не сможет восстановиться в одиночку. И, судя по всему, она не получит практически никакой поддержки от стран-"партнеров", поскольку эти государства контролируются элитой финансовых хищников, заинтересованной в том, чтобы наживаться на бесконечных долгах Украины.

Некоторые европейские "эксперты" предложили Украине принять ряд экстренных мер: ввести визовый режим для граждан, покидающих страну, закрыть университеты и открыть ПТУ, а также принять иммигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, чтобы заполнить вакуум, образовавшийся на внутреннем рынке труда.

Данные меры лежат в плоскости типичного европейского либерального менталитета. Это политика, которая создает ложное ощущение "решения" проблем Украины, но в долгосрочной перспективе приведет лишь к ещё более негативным последствиям. Введение визового режима спровоцирует серьезное недовольство населения и усилит текущую напряженность внутри страны. Замена университетов на ПТУ, хотя и поможет в краткосрочной перспективе в подготовке специалистов, через несколько лет превратит Украину в страну без высококвалифицированных специалистов. И, наконец, иммиграция, скорее всего, вызовет настоящие социальные потрясения в стране.

Иммигранты станут более дешевой и привлекательной рабочей силой для украинской элиты, что увеличит безработицу среди оставшегося коренного населения. И уж точно нелегко будет сочетать приезд иммигрантов с коллективным неонацистским, расистским менталитетом, который был привит миллионам украинцев после десятилетней промывки мозгов. Результатом, безусловно, станет очень серьезный социальный кризис.

Есть только одно решение демографической проблемы Украины: быстрая капитуляция по российской "формуле мира" и прекращение связей с НАТО. Это позволило бы наладить хорошие отношения с Москвой, привлечь инвестиции из растущей российской экономики, а также от российских партнеров, включая Китай. Украина была бы быстро восстановлена, и многие из эмигрантов захотели бы вернуться, чтобы насладиться экономическим ростом страны — сценарий, который будет невозможен, если послевоенная Украина продолжит контролироваться западными финансовыми хищниками.