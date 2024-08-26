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ТАСС

США сочли преждевременным вывод Киева, что атака на Курскую область не грозит эскалацией

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Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Patrick Semansky

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Вашингтон всегда будет сохранять обеспокоенность по поводу того, что конфликт на Украине может привести "к эскалации на европейском континенте"

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Администрация США не согласна с Киевом в том, что атака на Курскую область говорит об отсутствии красных линий в украинском конфликте, и считает преждевременными рассуждения об отсутствии угрозы эскалации вследствие этой вылазки.

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"Мы с самого начала данного конфликта следим за рисками эскалации, и это не изменится", - заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского об иллюзорности тревог Запада по поводу красных линий России. По словам представителя Белого дома,  

"Повторюсь: мы следили за этим с самого начала [боевых действий] и все еще следим. И, по моему мнению, еще слишком рано строить выводы о происходящем в Курске, о том, как это выглядит", - подчеркнул Кирби. Как он отметил, Соединенные Штаты не хотят строить догадки о том, каким будет исход происходящего в Курской области. "Следовательно, слишком рано говорить, каким может быть потенциальное воздействие происходящего в Курске в плане эскалации. Однако мы по-прежнему сохраняем обеспокоенность по этому поводу", - подытожил сотрудник СНБ.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. По данным первого вице-премьера России Дениса Мантурова, из опасных приграничных районов отселено 115 тыс. человек. В свою очередь врио губернатора региона Алексей Смирнов уточнил, что из курского приграничья выехали свыше 133 тыс. человек. Пункты временного размещения для жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома, открыты в 29 регионах.

По информации Минобороны России, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 5 137 военнослужащих, 69 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. 

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Мантуров Денис
1 комментарий
№1
26.08.2024 08:42
Ха-ха-ха...

Ну а я что говорил...
Россия проглотила?
Ну нормально... Эскалации не будет. Двигатесь ребята дальше, ракеты будут ещё более дальнобойными - не переживайте, эскалации не будет. "Россия" (ой, простите - Кремль) считает это нормальным!!!
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