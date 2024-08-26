Новый пакет помощи США Украине включает ракеты для HIMARS и артиллерийские снаряды

Вашингтон также направит Киеву оборудование и боеприпасы для беспилотников, противотанковые ракетные комплексы, запчасти и вспомогательное оборудование, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Новый пакет помощи, выделенный США Украине, включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерийские снаряды. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как говорится в его заявлении, Вашингтон направит Украине оборудование и боеприпасы для беспилотников, ракеты для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые ракетные комплексы Javelin, AT4 и TOW, а также боеприпасы для стрелкового оружия, запчасти и вспомогательное оборудование. Блинкен не уточнил общую стоимость вооружений.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США выделяют Киеву новый пакет вооружений.

Как передавали западные СМИ, стоимость нового пакета американской помощи может оцениваться в $125 млн.