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РИА Новости

Совфед призвал изменить закон для СМИ в части освещения боевых действий

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Здание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Мария Девахина

Экс-главком ВКС Бондарев призвал внести поправки в законодательство о СМИ

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев заявил о необходимости внести поправки в законодательство РФ, касающиеся раскрытия в СМИ информации в части применения новых типов вооружений и обсуждения предстоящих боевых действий.

"Приобретающая постоянный характер попытка многими СМИ получать у экспертного сообщества, военных специалистов, прочих источников – а затем сразу же раскрывать информацию по новым видам вооружений России, их характеристикам, а также методам ведения боевых действий и обороны; это может оказать нам медвежью услугу, так как всё это прямиком попадает в руки потенциального противника через те же средства массовой информации. Это неправильно", - написал политик в своем Telegram-канале.

По его мнению, нельзя при получении информации руководствоваться исключительно буквой закона о СМИ. "Уверен: учитывая ведущиеся боевые действия, необходимо внести соответствующие поправки в законодательство по раскрытию информации в зоне ведения боевых действий в части применяемых новых типов вооружений, а также обсуждения предстоящих боевых действий, даже если они не являются секретными", - отметил Бондарев.

В погоне за информационным лидерством, получив важную или эксклюзивную информацию и торопясь её опубликовать, "СМИ сами способствуют утечке важных данных, за которыми охотится неприятель", допустил законодатель.

Он также считает, что освещение материалов силового блока в стране и действий Вооруженных сил России в горячих точках "должны (осуществлять) специально прошедшие подготовку и получившие аккредитацию военные корреспонденты, а не все подряд журналисты и издания". "В данном случае, речь идет не о цензуре, а о профессиональной подаче информации, имеющей свою узконаправленную специфику и особый подход к ней", - пояснил Бондарев.

Сенатор призвал экспертное сообщество, военных специалистов, чиновников, политиков, парламентариев – "быть более сдержанными при предоставлении информации по применяемому новому вооружению, их характеристикам, так же, как и при обсуждении стратегических или тактических планов и действий Вооруженных сил России".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Бондарев Виктор
Разное
Кредитование
1 комментарий
№1
26.08.2024 08:34
Цитата, q
Приобретающая постоянный характер попытка многими СМИ получать у экспертного сообщества, военных специалистов, прочих источников – а затем сразу же раскрывать информацию по новым видам вооружений России, их характеристикам, а также методам ведения боевых действий и обороны;

Очень извиняюсь, но господин Бондарев по моему под надуманными предлогами, пытается натянуть сову на глобус.

Если в Ваших рядах, не в СМИ или блогерах, а среди военных и политиков, есть люди, которые не понимают смысла фразы "Секретная информация", имеют форму допуска к ней, знакомятся с документами имеющими гриф, а потом как-то случайно их раскрывают СМИ и блогерам, то это не блогеров и СМИ надо ограничивать, а наказывать и сажать тех, кто реально разглашает - и это будет в соответствие с законом.

Если же господин Бондарев знает способ узнать достоверные ТТХ изделия по внешнему виду или по использованию, без возможности наблюдения и сбора статистических данных - то пусть публично покажет на чем-то, что уже все знают, но это не в его проф. области - например на каком-нибудь колесном роботе. Вот глянет на него, увидит как поехал - и слету назовет нам точные данные о максимальной скорости, проходимости по пересеченке, высоте преодолеваемого подеъме, брода, плавучести, грузоподъемности и т.д.

В любом случае, такие заявления от экс-главкома ВКС России не добавляют баллов к его репутации профи в вооружениях и работе с секретной информацией. Не за тот конец тянете...
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