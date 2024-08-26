Совфед призвал изменить закон для СМИ в части освещения боевых действий

Экс-главком ВКС Бондарев призвал внести поправки в законодательство о СМИ

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев заявил о необходимости внести поправки в законодательство РФ, касающиеся раскрытия в СМИ информации в части применения новых типов вооружений и обсуждения предстоящих боевых действий.

"Приобретающая постоянный характер попытка многими СМИ получать у экспертного сообщества, военных специалистов, прочих источников – а затем сразу же раскрывать информацию по новым видам вооружений России, их характеристикам, а также методам ведения боевых действий и обороны; это может оказать нам медвежью услугу, так как всё это прямиком попадает в руки потенциального противника через те же средства массовой информации. Это неправильно", - написал политик в своем Telegram-канале.

По его мнению, нельзя при получении информации руководствоваться исключительно буквой закона о СМИ. "Уверен: учитывая ведущиеся боевые действия, необходимо внести соответствующие поправки в законодательство по раскрытию информации в зоне ведения боевых действий в части применяемых новых типов вооружений, а также обсуждения предстоящих боевых действий, даже если они не являются секретными", - отметил Бондарев.

В погоне за информационным лидерством, получив важную или эксклюзивную информацию и торопясь её опубликовать, "СМИ сами способствуют утечке важных данных, за которыми охотится неприятель", допустил законодатель.

Он также считает, что освещение материалов силового блока в стране и действий Вооруженных сил России в горячих точках "должны (осуществлять) специально прошедшие подготовку и получившие аккредитацию военные корреспонденты, а не все подряд журналисты и издания". "В данном случае, речь идет не о цензуре, а о профессиональной подаче информации, имеющей свою узконаправленную специфику и особый подход к ней", - пояснил Бондарев.

Сенатор призвал экспертное сообщество, военных специалистов, чиновников, политиков, парламентариев – "быть более сдержанными при предоставлении информации по применяемому новому вооружению, их характеристикам, так же, как и при обсуждении стратегических или тактических планов и действий Вооруженных сил России".