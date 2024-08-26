Южная Корея намерена приобрести еще 36 боевых вертолётов АН-64E Apache

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 19 августа 2024 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Южной Корее по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) по запросу южнокорейского правительства 36 боевых вертолётов Boeing AH-64E Apache Guardian. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки оценена в 3,5 млрд долл., включая некоторое количество вооружения, оборудование, и пакеты обучения и технической поддержки.

Боевые вертолеты Boeing AH-64E Apache Guardian армейской авиации Южной Кореи (с) армия Южной Кореи

Согласно уведомлению DSCA, в поставку войдут только 14 РЛС AN/APG-78 Longbow. Из ракетного вооружения в уведомлении указаны 456 управляемых ракет AGM-114R2 (N) Hellfire и 152 новые управляемые ракеты AGM-179A Joint Air-to-Ground Missile (JAGM).

Ранее воооруженные силы Южной Кореи уже получили 36 вертолетов АН-64Е, которые были поставлены по соглашению 2013 года по линии FMS в 2016-2017 годах. О планах приобретения дополнительных 36 вертолетов АН-64Е закупочными органами южнокорейского министерства обороны было объявлено в 2021 году. Дополнительные 36 вертолетов АН-64Е предназначены для полной замены к 2028 году в составе армейской авиации Южной Кореи устаревших боевых вертолетов Bell AH-1S Cobra.