США передадут Украине ракеты для средств ПВО

Также в пакет оружия войдут оборудование для борьбы с дронами и противотанковые ракеты

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. США передадут Украине новый пакет оружия, в который войдут ракеты для средств ПВО, противодроновое и противотанковое оружие, другие боеприпасы. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.

Байден заявил, что провел в пятницу телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в связи с отмечаемым в стране 24 августа Днем независимости. Согласно его заявлению, США вскоре "объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине". "В этот пакет войдут ракеты для [средств] ПВО <...>, оборудование для борьбы с дронами и противотанковые ракеты <...>", - отметил Байден. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что в очередной пакет вооружений войдут другие боеприпасы и "мобильные ракетные системы", не пояснив, о каких именно вооружениях идет речь.