Концерн «Калашников» переходит на отечественное ПО

Концерн «Калашников» производит замену иностранного программного обеспечения на отечественные решения. Компания переходит на программы 1С, сообщает телеканал «Известия». Цель инициативы — обеспечить технологическую независимость и безопасность критической информационной инфраструктуры России. Первыми пользователями российского ПО станут концерн «Калашников», Ижевский механический завод и Мытищинский машиностроительный завод. С 1 января 2025 года на этих предприятиях будут действовать новые целевые решения.

Концерн «Калашников» производит замену иностранного программного обеспечения на отечественные решения. Компания переходит на программы 1С, сообщает телеканал «Известия». Цель инициативы — обеспечить технологическую независимость и безопасность критической информационной инфраструктуры России. Первыми пользователями российского ПО станут концерн «Калашников», Ижевский механический завод и Мытищинский машиностроительный завод. С 1 января 2025 года на этих предприятиях будут действовать новые целевые решения.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.