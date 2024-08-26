Войти
Известия.ru

Концерн «Калашников» переходит на отечественное ПО

204
1
0

Концерн «Калашников» производит замену иностранного программного обеспечения на отечественные решения. Компания переходит на программы 1С, сообщает телеканал «Известия». Цель инициативы — обеспечить технологическую независимость и безопасность критической информационной инфраструктуры России. Первыми пользователями российского ПО станут концерн «Калашников», Ижевский механический завод и Мытищинский машиностроительный завод. С 1 января 2025 года на этих предприятиях будут действовать новые целевые решения.

Концерн «Калашников» производит замену иностранного программного обеспечения на отечественные решения. Компания переходит на программы 1С, сообщает телеканал «Известия». Цель инициативы — обеспечить технологическую независимость и безопасность критической информационной инфраструктуры России. Первыми пользователями российского ПО станут концерн «Калашников», Ижевский механический завод и Мытищинский машиностроительный завод. С 1 января 2025 года на этих предприятиях будут действовать новые целевые решения.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Проекты
ИТ
1 комментарий
№1
26.08.2024 09:15
Это не взвешенное решение, на рынке есть куда более качественные продукты. Да, они менее интегрированы с госорганами, что не является какой-то заслугой самого ПО 1С), но зато куда более качественно проработаны по реальным потребностям крупных предприятий и имеют куда меньше проблем с масштабированием, чем 1С.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.08 10:21
  • 4044
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.08 09:46
  • 27
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 26.08 09:23
  • 1
«Виноват в том, что русский»: Медведев давно предрекал сегодняшние проблемы Павла Дурова на Западе
  • 26.08 09:15
  • 1
Концерн «Калашников» переходит на отечественное ПО
  • 26.08 08:52
  • 2
WP: Вашингтон размышляет над тем, как усилить группировку ВСУ, прорвавшуюся в Курскую область
  • 26.08 08:42
  • 1
США сочли преждевременным вывод Киева, что атака на Курскую область не грозит эскалацией
  • 26.08 08:34
  • 1
Совфед призвал изменить закон для СМИ в части освещения боевых действий
  • 25.08 21:40
  • 580
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.08 20:15
  • 14
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 24.08 18:49
  • 3
COTECMAR и Damen построят новые фрегаты для ВМС Колумбии
  • 23.08 23:19
  • 5
Генпрокурор РФ заявил, что в России нет процесса деприватизации
  • 23.08 21:31
  • 1
Ответ на "Парадигма СВО: перемирие или война"
  • 23.08 15:02
  • 0
Санкции против Беларуси – незаконны, а «столпы западной демократии» – нечистоплотны
  • 23.08 14:04
  • 3
Чемезов заявил, что танки Challenger и Leopard дискредитировали себя в зоне СВО
  • 23.08 13:14
  • 13
МС-21 готовится к первому полету