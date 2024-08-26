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ТАСС

Белый дом признал обсуждение увеличения глубины ударов по РФ оружием США

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Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Patrick Semansky

Пока не принято никаких решений, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Администрация США признала, что обсуждает с Украиной перспективы увеличения глубины ударов по территории России американскими вооружениями.

"Как вы знаете, президент [США Джо Байден] разрешил им (нынешним властям в Киеве - прим. ТАСС) применять американские боеприпасы через эту границу, чтобы отвечать на надвигающиеся угрозы. Мы все еще ведем переговоры [такого рода] с ними", - заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он отвечал на вопрос о том, расширил ли Вашингтон зону применения американских вооружений по территории России в связи с вылазкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

При этом Кирби добавил, что пока нет изменений в политике США в означенной сфере. "Мне сегодня нечего сказать о каком-либо сдвиге в политике в ту или иную сторону. И, разумеется, никаких новых политических решений не принято", - утверждал представитель Белого дома.

22 августа заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что нанесение ВСУ ударов по Курской области при помощи американского оружия и военной техники не противоречит политике Вашингтона.

Как подчеркнул в четверг вечером в беседе с журналистами посол России в США Анатолий Антонов, комментируя эти и иные высказывания должностных лиц администрации Байдена, Вашингтон готовит почву для того, чтобы "в определенный момент просто снять все ограничения, которые существуют", на применение Киевом американских вооружений. 

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Россия
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