Минск. 23 августа. ИНТЕРФАКС - Очередная партия южнокорейских танков K2 Black Panther прибыла в Польшу, сообщил в пятницу заместитель министра национальной обороны Польши Павел Бейда.

"Сегодня утром в польском порту появился корабль с еще 5 танками К2", - написал замглавы Минобороны Польши в своем официальном аккаунте в соцсети X.

"Мы эффективно наращиваем потенциал наших бронетанковых сил", - добавил он.

K2 Black Panther - современный южнокорейский основной боевой танк. Принят на вооружение в 2014 году. Основное вооружение - 120-мм гладкоствольная пушка с автоматом заряжания и системой управления огнем, вспомогательное - 7,62 мм пулемет и 12,7 мм крупнокалиберный пулемет. Броня стандартной конфигурации может быть дополнена системами активной защиты. Танк отличается сравнительно небольшой массой - 55 тонн и использованием гидропневматической подвески. Двигатель - дизельный мощностью 1500 л.с., сопряженный с автоматической коробкой передач.

Версии К2 для Польши оснащаются системой связи, совместимой с той, что используется в Войске Польском, а также системой управления полем боя BMS, совместимой с системой танков M1A2 Abrams.