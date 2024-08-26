Балтийский флот провел учения по ведению разведки беспилотниками

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) гвардейской бригады Балтийского флота провели учения, во время которых отработали тактику разведки дронами на высотках до 2 тыс. м. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщили в пресс-службе флота.

«Военнослужащие <…> провели тренировки по летной подготовке на комплексах БПЛА «Орлан-10», стоящих на вооружении соединения, отработали тактику ведения разведки при их использовании», — отметили в сообщении, его приводит ТАСС.

Во время учений активно совершенствовался практический опыт, который был получен в зоне спецоперации. Расчеты беспилотников «Орлан-10» проводили разведку замаскированных командных пунктов, выполняли корректировку огня, а также контроль выдвижения и развертывания подразделений соединения. Как уточнили в Балтфлоте, опыт показывает, что использование беспилотников позволяет сократить время на получение данных о местности, расположении войск.

«Орлан-10» используют для проведения воздушной разведки, его радиус применения до 140 км, а продолжительность полета — до 10 часов. Дрон эффективен для наблюдения за объектами, которые расположены в труднодоступной местности.

Ранее, 30 августа, сообщалось, что силы Балтийского флота выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения условного противник, в рамках планового учения по защите и обороне пунктов базирования и морских коммуникаций. К учению в целях отработки межвидового взаимодействия также привлекались боевые корабли и катера пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.