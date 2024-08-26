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ТАСС

СМИ: поддержка Украины в США падает

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: Depositphotos

По информации Foreign Affairs, американская "общественность давит на США, чтобы они отказались от привычки вести бесконечные войны"

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Вашингтон все менее настроен оказывать военную поддержку Киеву. Такое мнение высказывается в материале журнала Foreign Affairs.

"Энтузиазм по поводу поддержки военных усилий Украины в Вашингтоне ослабевает, а сокращение запасов американских вооружений привело к тому, что в начале этого года Конгресс приостановил поставки на Украину, что привело к потерям на поле боя", - пишут консультант отдела политического планирования МИД Франции Джованна де Майо и глава парижского филиала Европейского совета по международным отношениям Селия Белин.

По их словам, американская "общественность давит на США, чтобы они отказались от привычки вести бесконечные войны, что привело к хаотичному и плохо скоординированному выводу войск из Афганистана [в 2021 году] и может привести к столь же поспешному решению о прекращении поддержки Украины".

Отмечая проукраинскую позицию кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис, авторы в то же время подчеркивают, что даже если она победит на выборах в ноябре и инициирует выделение новой помощи Киеву, то все равно встретит сопротивление со стороны республиканцев в Конгрессе, продвигающих тезис о том, что "Америка превыше всего".

Президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств 5 июня заявил, что Украина в США никого не интересует, Вашингтон интересует собственное величие и лидерство. Если будущая американская администрация будет руководствоваться национальными интересами, то тогда возможны изменения во внешней политике в отношении России и конфликта на Украине, подчеркнул Путин. 

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Афганистан
Россия
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Украина
Франция
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Путин Владимир
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