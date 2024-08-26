СМИ: Трамп может пожертвовать территорией Украины ради сделки с Россией

По информации Foreign Affairs, кандидат в президенты США также не считает, что Вашингтон и Европа разделяют общие интересы в сфере безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Дональд Трамп в случае избрания президентом США ради сделки с Москвой, скорее всего, проигнорирует интересы и требования Киева о территориальной целостности. Такое мнение высказывается в материале журнала Foreign Affairs.

"Трамп неоднократно заявлял, что попытается договориться с президентом России Владимиром Путиным о прекращении войны, <…>, скорее всего, пожертвовав для этого интересами безопасности и территориальной целостностью Украины", - пишут консультант отдела политического планирования МИД Франции Джованна де Майо и глава парижского филиала Европейского совета по международным отношениям Селия Белин.

По их мнению, "второй срок Трампа может оказать крайне разрушительное воздействие на трансатлантические отношения. Трамп не считает, что США и Европа разделяют общие интересы в сфере безопасности, а полагает, что Европа эксплуатирует Соединенные Штаты для обеспечения собственной безопасности, с такими взглядами он вряд ли будет придерживаться [позиции] администрации Байдена по мощной поддержке Украины".

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев и напарник Трампа сенатор Джеймс Дэвид Вэнс "неоднократно выступал против дополнительной американской помощи Украине и за переключение ресурсов и внимания США на Восточную Азию". По этой причине "европейские лидеры обеспокоены, что возможное возвращение Трампа [в международную политику] нанесет непоправимый ущерб взаимодействию США с Европой" и усилит позиции России в мире.

"Независимо от того, кто войдет в Белый дом в январе 2025 года, Европе требуется стратегия, учитывающая изменения в мировой политике, в США и в трансатлантических отношениях", - заключили авторы статьи.

Трамп пообещал урегулировать украинский конфликт еще до своей инаугурации и отметил, что в случае победы на выборах сразу же лично обратится к российскому лидеру Владимиру Путину и занимающему должность президента Украины Владимиру Зеленскому с призывом начать переговоры.