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Известия.ru

Военный эксперт указал на неспособность Украины победить даже со всем оружием НАТО

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Alina Smutko

Военный эксперт Никулин: Украина не сможет победить даже со всей техникой НАТО

Украина не сможет победить даже в том случае, если страны НАТО передадут Киеву всё свое оружие. Такое мнение 23 августа высказал политолог, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин в беседе с «Известиями».

Накануне агентство Associated Press сообщило, что администрация президента США Джо Байдена направит Украине новый пакет военной помощи на сумму около $125 млн. Отмечалось, что пакет будет включать ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, Javelin и др.

«Всё равно Украина победить не сможет, это любой незаинтересованный военный аналитик сказал бы даже в 2022 году. Потому что украинцев банально не хватит, у России человеческих ресурсов кратно больше. Даже если НАТО всю свою технику отдаст, этого недостаточно, чтобы победить Россию», — подчеркнул Никулин.

Он также отметил, что страны Запада передают Киеву в большей мере устаревшую технику, поскольку боятся, что новинки попадут в руки российской армии. «Всякое старье» тем более бессильно перед армией РФ, добавил собеседник издания.

«Для Запада и Киева украинцы — не люди, исключительно ресурс, расходный материал. Недорогой ресурс, который жалеть не нужно. Поэтому с Запада идут призывы забирать на фронт всех, начиная с 18 лет. И если вся украинская молодежь будет выбита, Запад нисколько не взволнует», — резюмировал он.

Также в этот день командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что бойцы группировки на курском направлении сожгли французский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Crotale при помощи FPV-дрона. Военный отметил, что сгоревший ЗРК обошелся Парижу в €8 млн, а уничтоживший его дрон стоит 60 тыс. рублей.

Российские военнослужащие регулярно уничтожают западную технику в зоне проведения спецоперации. В пятницу Минобороны РФ показало работу оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М, ударом которого была поражена позиция американской реактивной системы залпового огня MLRS в Николаевской области Украины.


Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным из-за обострения ситуации в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск.

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