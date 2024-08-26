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Военное обозрение

Противник опубликовал кадры сбития БПЛА «Герань-2» огнём бортового пулемёта вертолёта Ми-8

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские источники опубликовали кадры, на которых можно увидеть применение ВСУ бортового пулемета вертолета Ми-8 для сбития российских беспилотников-камикадзе "Герань-2".

Судя по опубликованным кадрам, ВСУ поднимают в воздух оставшиеся в распоряжении Киева вертолеты для перехвата атакующих беспилотников. Однако, с учетом того, что у украинской армии стремительно уменьшается количество боевых вертолетов, возможности для перехвата беспилотников-камикадзе постепенно снижаются.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Согласно докладу, недавно представленному главкомом ВСУ Александром Сырским, за время с начала российской военной операции на Украине боевикам киевского режима удалось сбить 9627 из почти 14 тысяч атаковавших украинские объекты беспилотников-камикадзе "Герань-2". Однако, учитывая массовое использование ВС РФ более дешевых БПЛА "Гербера" в качестве ложных целей и для выявления позиций ПВО, следует полагать, что какая-то часть успешного перехвата беспилотников-камикадзе пришлась на имитационные цели.

Помимо пулеметов, установленных на наземные транспортные средства и вертолеты, украинская армия нередко вынуждена сбивать российские беспилотники-камикадзе при помощи дефицитных ракет ПВО, в том числе дорогостоящих ЗРК Patriot. При этом противник обнаруживает позиции своей ПВО, по которым в большинстве случаев незамедлительно прилетают российские гиперзвуковые ракеты.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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ГЗЛА
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