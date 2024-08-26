Российский самолет МС-21 выполнил фигуру высшего пилотажа

Российский авиалайнер МС-21-300 выполнил фигуру высшего пилотажа ранверсман

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российский самолет МС-21 в рамках подготовки к показательным полетам к юбилею Иркутского авиазавода выполнил фигуру высшего пилотажа ранверсман, передает пресс-служба "Ростеха".

"Российский авиалайнер МС-21-300 в рамках подготовки к показательным полетам к юбилею Иркутского авиазавода выполнил фигуру высшего пилотажа ранверсман. При этом самолет делает крутую горку, теряет скорость, затем скользит на крыло с крутым разворотом в обратную сторону. Эта фигура применяется в боевой авиации. Угол тангажа в высшей точке горки составил 90 градусов", – сообщили в "Ростехе".

"Такие возможности МС-21 обеспечиваются надежностью конструкции, совершенной аэродинамикой и самой современной системой управления. Безусловно, для повышения тяговооруженности самолет не имел на борту какого-либо груза и был заправлен топливом не полностью", - объяснили в госкорпорации.