Китайские спутники вышли на орбиту Луны

SCMP: китайские спутники вывели на орбиту Луны после неудачного запуска

Китайские специалисты вывели спутники DRO-A и DRO-B на окололунную ретроградную орбиту после запуска, который признали неудачным из-за проблем с разгонным блоком. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

Источник издания в Академии наук Китая сообщил, что аппараты вывели на орбиту путем многократного запуска их двигателей в серии «перигейных толчков» в наиболее близкой к Земле точке. Это позволило увеличить скорость спутников.

Отмечается, что сейчас спутники находятся на высокой круговой орбите Луны и двигаются в противоположном ее вращению направлении. Спутники DRO-A и DRO-B будут использовать для тестирования технологий лазерной навигации и хронометрирования.

Ракета-носитель CZ-2C с аппаратами DRO-A, DRO-B и разгонным блоком Yuanzheng-1S стартовала с космодрома Сичан в провинции Сычуань 13 марта. Спустя сутки космическое агентство КНР сообщило, что аппараты не смогли выйти на заданную окололунную орбиту.

Ранее в августе издание ArsTechnica писало, что Китай начал запуск группировки Qianfan, выступающей аналогом спутниковой системы Starlink.