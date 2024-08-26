Войти
Lenta.ru

Китайские спутники вышли на орбиту Луны

204
0
0
Фото: Jin Liwang / XinHua / Globallookpress.com
Фото: Jin Liwang / XinHua / Globallookpress.com.

SCMP: китайские спутники вывели на орбиту Луны после неудачного запуска

Китайские специалисты вывели спутники DRO-A и DRO-B на окололунную ретроградную орбиту после запуска, который признали неудачным из-за проблем с разгонным блоком. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

Источник издания в Академии наук Китая сообщил, что аппараты вывели на орбиту путем многократного запуска их двигателей в серии «перигейных толчков» в наиболее близкой к Земле точке. Это позволило увеличить скорость спутников.

Отмечается, что сейчас спутники находятся на высокой круговой орбите Луны и двигаются в противоположном ее вращению направлении. Спутники DRO-A и DRO-B будут использовать для тестирования технологий лазерной навигации и хронометрирования.

Ракета-носитель CZ-2C с аппаратами DRO-A, DRO-B и разгонным блоком Yuanzheng-1S стартовала с космодрома Сичан в провинции Сычуань 13 марта. Спустя сутки космическое агентство КНР сообщило, что аппараты не смогли выйти на заданную окололунную орбиту.

Ранее в августе издание ArsTechnica писало, что Китай начал запуск группировки Qianfan, выступающей аналогом спутниковой системы Starlink.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Луна
Чанчжэн
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.08 10:17
  • 4043
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.08 09:46
  • 27
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 26.08 09:23
  • 1
«Виноват в том, что русский»: Медведев давно предрекал сегодняшние проблемы Павла Дурова на Западе
  • 26.08 09:15
  • 1
Концерн «Калашников» переходит на отечественное ПО
  • 26.08 08:52
  • 2
WP: Вашингтон размышляет над тем, как усилить группировку ВСУ, прорвавшуюся в Курскую область
  • 26.08 08:42
  • 1
США сочли преждевременным вывод Киева, что атака на Курскую область не грозит эскалацией
  • 26.08 08:34
  • 1
Совфед призвал изменить закон для СМИ в части освещения боевых действий
  • 25.08 21:40
  • 580
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.08 20:15
  • 14
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 24.08 18:49
  • 3
COTECMAR и Damen построят новые фрегаты для ВМС Колумбии
  • 23.08 23:19
  • 5
Генпрокурор РФ заявил, что в России нет процесса деприватизации
  • 23.08 21:31
  • 1
Ответ на "Парадигма СВО: перемирие или война"
  • 23.08 15:02
  • 0
Санкции против Беларуси – незаконны, а «столпы западной демократии» – нечистоплотны
  • 23.08 14:04
  • 3
Чемезов заявил, что танки Challenger и Leopard дискредитировали себя в зоне СВО
  • 23.08 13:14
  • 13
МС-21 готовится к первому полету