Катера БК-10 и БК-16 используются для борьбы с морскими дронами

Транспортно-десантные катера БК-16 и штурмовые скоростные лодки БК-10 используются на Черном море для борьбы с диверсантами и морскими дронами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора "Рыбинской верфи" Семена Данилина.

"Современная война показала, что за такими катерами, как БК-16 и БК-10, будущее. Они отлично себя показывают как в борьбе с БЭКами (безэкипажными катерами - ред.), так и с диверсионными группами на Черном море", - сказал Данилин.

Скоростной транспортно-десантный катер БК-16 Военное.РФ, Никита Григорьев

Глава верфи подчеркнул, что оба катера оснащены тепловизорами. Уничтожение целей производится путем расстрела из бортового вооружения.

По его словам, БК-10 имеет потенциал для бронирования: вдоль бортов можно установить бронелисты. Более крупный БК-16 бронирован уже с завода, в том числе защищены машинное отделение и кабельные трассы.