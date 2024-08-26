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ТАСС

Около 60 тыс. украинских военных прошли подготовку в ЕС с 2022 года

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Обучение украинских военных
Обучение украинских военных.
Источник изображения: © AP Photo / Ben Birchall

Военная помощь Киеву за этот период превысила €39 млрд, сообщил портал Euractiv

БРЮССЕЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Порядка 60 тыс. украинских военнослужащих с февраля 2022 года прошли подготовку в рамках Военной тренировочной миссии ЕС для Украины (EUMAM Ukraine). Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на оценки Киева.

Военная помощь Украине со стороны Евросоюза превысила €39 млрд, добавляет издание.

Представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов в беседе с порталом отметил, что Киев рассчитывает на расширение сотрудничества с Евросоюзом после вступления нового руководства в должность. По его словам, переизбрание на пост главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а также Роберты Метсолы в качестве председателя Европарламента "особенно воодушевляет, поскольку обе последовательно отдают приоритет поддержке Украины". Помимо военной и гуманитарной поддержки, Киев рассчитывает на дальнейшие шаги в переговорах по присоединению к ЕС, добавил он.

Миссия EUMAM Ukraine стартовала в октябре 2022 года. В ее рамках военнослужащие ВСУ регулярно проходят подготовку по стандартам вооруженных сил стран ЕС, основные тренировочные базы расположены в ФРГ и Польше. В конце ноября 2023 года ЕС выделил почти 200 млн евро на подготовку украинских военных. В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что коллективный Запад стал участником конфликта на Украине.

В декабре 2023 года Еврокомиссия представила результаты опроса, в соответствии с которыми доля граждан ЕС, поддерживающих военную помощь Украине, снизилась с 67% в апреле 2022 года до 48% в августе 2023 года. 

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